Sembrando vientos

Es suficientemente conocido el refrán que dice que quien siembra vientos recoge tempestades, en alusión a las consecuencias que acarrea realizar malas actuaciones o predicar malas doctrinas, lo que pueden dar lugar a resultados indeseados o inesperados, incluso para el propio autor de las acciones.

En un contexto de polarización política -y también social- como la que se está viviendo en la actualidad en nuestro país, me parece que muchos de nuestros dirigentes olvidan reiteradamente los peligros que entraña ese refrán (lo cual sería imperdonable) o, en otros casos, actúan, precisamente, tratando de provocar esas tempestades (lo que es mucho peor).

Esa continua apelación al desprestigio del adversario —al que no se reconoce ninguna virtud y sí todos los defectos— llega a conducir, a la larga, a que, además del santo, peligre también la peana; o sea, que no sólo nos carguemos al ocupante de un determinado cargo, sino a la institución misma. Lo cual es bastante grave, porque implica una deslegitimación del sistema, que lo va corroyendo poco a poco, pero inexorablemente. Si los propios protagonistas de la política son los primeros que se encargan de desprestigiar el sistema político, es claro que el desapego de la población en general no va a hacer sino ir en aumento.

Es cierto que unos más que otros se dedican a agitar el avispero. Hace unos años, yo diría que quienes más se dedicaban a esa labor eran los integrantes de un partido cuyo nombre se conjuga en primera persona del plural del presente de indicativo (o, ahora, en infinitivo de otro verbo), pero creo que en la actualidad los que están haciendo a conciencia ese trabajo de siembra dañina son los que pertenecen a un partido cuya denominación utiliza el latín para referirse al nombre del partido.

Como muestra de ello, basta citar una de las arengas que el principal dirigente de esa formación dirigió a los suyos en un reciente mitin —en tono mitinero, claro— en la que preguntaba de forma retórica: «¿Cómo es posible que no les hayamos echado a patadas, que nos hayamos corrido a gorrazos?»; por no hablar de la alusión que había hecho meses atrás a que «habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgarlo de los pies», en referencia a otro dirigente político antagónico.

Me parece que son casos suficientemente significativos de que esa no es la manera de entender el enfrentamiento político, cuyo fin debe ser, en teoría, resolver mediante comportamientos pacíficos aquellas contradicciones que, mal llevadas, puedan acabar en enfrentamientos civiles. Aunque, por desgracia, creo que desde hace unos años se vota más bien emocionalmente que racionalmente, y, por eso, tienen éxito ese tipo de llamadas a la acción.