Un turista, un amic?

Les paraules gruixudes estan de moda. Els arguments ningú les escolta, tal vegada perquè obliguen a pensar. Quan comença una polèmica, sense importar la qüestió de fons, el darrer que parla sempre creu que ho ha de fer en veu més alta que l’anterior.

«Mallorca no és una destinació madura, Mallorca és una destinació podrida», afirmà el professor de Dret José Javier González de Alaiz, assistent a un debat de la Universitat sobre la imprescindible harmonització entre turistes i residents. Una taula rodona en la qual coincidiren per primera vegada la presidenta dels hotelers, Maria Frontera, i la gerent de l’associació dels habitatges vacacionals, Maria Gibert. Dues visions de la saturació que cara a cara no es culpen una a l’altra, però sí que ho fan per l’esquena.

Jaume Martínez, sembla haver-se transmutat en un híbrid de Més i Podem, amb les seves mesures contra la saturació. No només vota a favor de les propostes del partit que el PP considera comunista, sinó que els anuncis que fa –veurem fins on arriben a l’hora de la veritat– sobrepassen per l’esquerra a l’oposició. «Limitacions, restriccions i prohibicions», semblen paraules de Lluís Apesteguia, però són del batle de Palma. Per a la vertadera líder de PP, Isabel Díaz Ayuso, aquests són vocables propis d’un, com a poc, «social-comunista» i «bilduetarra». Martínez va més enllà que els esquerrans i reclama una reducció de creuers, una doble taxa turística pels creueristes, una altra pels locals de menjar per endur–se’n, acabar amb la nova oferta de lloguer vacacional i un llarg etcètera.

Els que seguirem la campanya electoral estam bocabadats. No entenem res. Els que tenien la paraula «turismofòbia» cada dia a la boca, ara van més enllà del que mai imaginaren els tèbis de l’esquerra. Els excessos turístics s’identifiquen amb saturació, gateres, bregues i manca de civisme. Els dels polítics del PP són una allau de cinisme o d’ignorància.

Amb tanta diarrea verbal i normativa a la vegada és possible que ens tornem a passar de frenada. La premsa de les destinacions emissores umplen pàgines sobre terrasses que s’esbuquen i maten. El Dayli Mail escriu: «Mallorca mossega la mà que li dona menjar». Estam convertint un debat més que necessari i que hauria de ser serè i eficaç en un aldarull en el qual es vol guanyar dient el disbarat més gros. Esperem que no sia necessari treure dels fons d’un bagul aquell lema que tant s’utilitzà en els anys noranta: «Un turista, un amic».

Altres excessos.

El Congrés dels Diputats també s’ha apuntat aquesta setmana a la pinzellada grossa, en lloc de l’intercanvi d’idees. Escoltar la sempre riallera i conciliadora Yolanda Díaz vomitar un «todos a la mierda» fou el preludi del què vendria després. «Un homenatge a José Antonio Labordeta, es justificà. I una merda, perdonin l’expressió. La votació de la llei d’amnistia arribà acompanyada dels crits de: «traïdors», «corruptes» o «feixistes». La baralla començà des dels escons de Vox amb ànim de boicotejar el debat. Al diputat d’esquerres Gerardo Pisarello li llançaren un despectiu «sudaca», obviant que el mateix qualificatiu es podria atribuir a Javier Milei, convidat d’honor de Santiago Abascal fa poques setmanes. O a Cayetana Alvárez de Toledo.

De veritat aquest és el país que volem? Irracional, crispat, ofensiu… Reaccionam a cop de manifestació o fem una diagnosi seriosa del problema? Fixam un objectiu i unes etapes per assolir-lo o permetem un govern a cops de titular? Volem espectacle o necessitam bons polítics? Sincerament, si aquest país encara pensa amb les entranyes en lloc d’amb el cervell, no arribarem enlloc… o acabarem al fons d’un pou. Si tothom ho vol tot, si la intransigència, cada cop més accentuada, es converteix en el primer manament dels polítics, ens n’anam a fer punyetes.