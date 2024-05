Mentides i incompliments amb la ITV

Una de las estaciones ITV ubicada en Palma. / DM

Possiblement, un dels principals reptes que encara un governant és el de contrastar les promeses electorals amb la realitat que es troba en el departament on aterra. En concret, en el cas de la ITV observem un claríssim divorci, prematur, entre el que eren les promeses inicials i les prestacions que rep directament la ciutadania.

El Consell, a principis de juliol de 2023, encarregà directament la direcció política al candidat del PP d’Algaida, Rafel Oliver Barros. Perdedor a les eleccions municipals, havia quedat sense «col·locació». El nomenament era, presumptament, irreconciliable amb la Llei de Compatibilitats dels càrrecs públics atès que el mateix algaidí és treballador, en excedència, de l’empresa privada que actualment gestiona el servei en concessió pública. El president Galmés el mantingué 41 dies a la cúpula de la ITV ignorant un més que possible conflicte d’interessos, tot i les reiterades sol·licituds d’informes jurídics per part dels socialistes en el Consell de Mallorca.

Durant aquesta lluna de mel, Oliver va impulsar una pròrroga del servei de dubtosa regularitat administrativa així com els nous plecs per la renovació de tot el servei de la ITV al qual concorre la seva pròpia empresa. Posteriorment, i per callar les possibles denúncies per incompatibilitat, se’l va reubicar en un altre departament. El paper immaculat del BOIB, en ple mes d’agost, ho tapa tot (o això pensen alguns).

És fàcil elucubrar sobre les interferències quan un treballador capitaneja la política pública de la seva pròpia empresa com adjudicatària de la concessió de la ITV. Un pensament que deix en mans del lector, no serà el primer cop que es troba amb un vestit a mida dels líders PPopulars quan administren cabals públics. No debades, és el partit que va suprimir l’Oficina Anticorrupció per evitar interferències al seu nepotisme institucional.

Mentrestant, al Consolat, M. Prohens «liberalitza» a cop de decret la ITV obrint la porta a què les revisions les executin mecànics privats. La picaresca està servida, com a Madrid on la mateixa decisió va provocar un dany enorme als usuaris: la competència de preus afecta la qualitat del servei perquè els tallers reduiran costos i faran les inspeccions menys rigoroses quant a seguretat viària i contaminació; la imparcialitat es veurà compromesa on els tallers podran atreure clients que, pagant més, obtinguin l’etiqueta favorable abans que altres amb inferioritat de condicions. Per no parlar que sols els mecànics més afortunats (els grossos) seran capaços de comptar amb la infraestructura necessària per fer les inspeccions als seus tallers. Els tallers més modestos, els de barri de tota la vida, veuran caure la seva activitat perquè seran incapaços de competir.

Cal demanar-se si aquesta maniobra, venent a trossos el Consell per repartir-lo entre els privats, no és una manera d’esquivar les seves responsabilitats amb la ITV. Cada dia veiem com les llistes d’espera no aturen de créixer mentre encara no tenim constància de sancions a l’empresa per incompliments sistemàtics de la seva obligació d’ajustar-se als terminis. A tall d’exemple, la primera data per una revisió al municipi de Palma no és fins dia 10 de setembre! De l’estació de Calvià, lliurada com obra acabada durant el mandat de Catalina Cladera (PSIB), ni rastre. De les altres promeses buides, com una nova ITV al Migjorn de l’illa, tampoc.

El binomi PP-Vox sempre resol en perjudici del ciutadà, protegeix als grans i omple la conversa pública amb mentides i crispació (quan estan a l’oposició) per ocultar després les seves febleses en la gestió del pro-comú (quan governen). Es tracta, com sempre, de buidar les institucions, des de dintre. Poc podem esperar dels negacionistes de Vox, però ens quedava un bri d’esperança que els populars conservadors fossin capaços de resoldre, com a mínim, la preocupant situació de la ITV que han empitjorat ells tots solets. Sembla que no.