Postal de Grècia (i reflexió sobre Mallorca) / MIQUEL ÀNGEL LLADÓ RIBAS

Des de fa alguns anys tenc la sort, gairebé el privilegi, de poder fer un viatge molt especial: un itinerari en veler a través de les illes gregues, un entorn realment espectacular, tant pel que fa a la bellesa dels racons i indrets que s’hi amaguen com al fet de poder solcar la mar amb l’única ajuda de les veles i els vents favorables, quan n’hi ha. Enguany les escollides han estat Egina, Hydra, Vivari, Sèrifos, Kithnos, Kea..., un grapat d’illes a cavall entre el golf Sarònic i les Cíclades, amb la península del Peloponès com a teló de marc i referència.

Encara que soni a tòpic, la primera sensació que s’experimenta en trepitjar alguna d’aquestes illes és el record que alguns encara tenim de Mallorca fa només 40 o 50 anys, abans de l’arribada del turisme a gran escala i per tant d’una profunda transformació de l’estructura social i econòmica de l’illa. Record, per exemple, un dia en què fondejàrem a Sèrifos de bon dematí, després d’una llarga navegació nocturna. Un parell d’amics anàrem amb la zodiac fins a una cala propera al lloc del fondeig, una petita platja de còdols, tamarells i ullastres que podria ser perfectament qualsevol indret de la costa nord de Mallorca. El més sorprenent de tot, tanmateix, va ser la calma absoluta que regnava en aquell racó, on únicament trobàrem una dona que prenia un cafè amb llet davant ca seva i un parell de veïnats que ens saludaren amb el kalimera (bon dia) de rigor, sorpresos de veure algú en aquella hora i en aquells paratges tan solitaris. A cada un dels dos extrems de la platja, separats aproximadament per un quilòmetre, hi havia dues petites ermites, un element religiós i patrimonial prou freqüent a les illes gregues, que normalment romanen obertes als fidels o a qualsevol persona que hi vulgui fer una petita estada o meditació.

La primera idea que em va venir al cap en veure tot allò va ser que actualment, a Mallorca, un indret d’aquestes característiques resulta pràcticament impensable. No fa gaire, sense anar més lluny, vaig anar a la platja del port d’Alcúdia i vaig romandre astorat en veure el nivell d’ocupació que les terrasses i establiments d’oci han fet de zones que antany devien ser dunes o ecosistemes marins singulars, especialment en la zona més propera al port. No neg que el turisme ha estat i ha de continuar sent una font d’ingressos per a la nostra illa, però potser podríem prendre nota del tarannà d’alguna d’aquestes illes (no totes són així, val a dir-ho) per evitar nivells de saturació que a hores d’ara ja gairebé ningú qüestiona i que poden conduir-nos al col·lapse i la degradació irreversibles. I crec sincerament que això passa per establir límits a l’arribada de turistes, uns límits que ja s’estan aplicant en altres indrets on la massificació ha encès totes les alarmes pel que té d’amenaça a la idisioncràsia i el patrimoni locals.

Les illes gregues són una destinació com més va més freqüentada per un turisme que cerca naturalesa, relaxament, qualitat de vida. Probablement tenen un avantatge respecte a les illes del Meditarrani occidental, i és que en alguns casos l’accés no és senzill i aquest únicament és possible per mar. Això no obstant cada vegada és major l’afluència de xàrters o embarcacions de lloguer que a la llarga poden arribar a pertorbar la seva proverbial tranquil·litat, sens dubte el principal atractiu de què gaudeixen. En suma, crec que, com en tantes altres qüestions, les receptes o solucions passen per establir un equilibri entre turisme i qualitat de vida, un equilibri que passa pel respecte al patrimoni i les formes de vida tradicionals del lloc en qüestió, d’una banda, i l’establiment d’uns límits que n’impedeixin la seva saturació o degradació, de l’altra.

Crec que les illes gregues són, doncs, un bon mirall per dur a terme aquestes receptes. No es tracta de tornar enrere, sinó d’adequar els nostres paràmetres geogràfics i poblacionals al turisme que any rere any ens visita. És molt el que ens hi jugam, però paga la pena intentar-ho.