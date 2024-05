Sus límites, nuestro confinamiento

El gobierno de derechas de Balears presenta los primeros síntomas de turismofobia. Bienvenido al club. El desmesurado crecimiento, abonado a conciencia en los últimos ocho años de gobierno de izquierdas, ha logrado el milagro de que hasta los más acérrimos partidarios de la economía extractiva pronuncien la palabra clave y maldita hasta ahora: limitación. Qué tiempos aquellos en que los fiscales pedían un total de 26 años de cárcel contra once jóvenes que en 2017 protestaron con pancartas y bengalas contra el turismo masivo en el puerto de la capital (resultaron finalmente absueltos). Otra cosa será la clase de remedio que van a poner al sindiós de saturación en que han convertido las islas. ¿Qué modelo de turismo queremos? Uno con algo de oxígeno. Pero tendremos el que nos dejen, que será otro en desarrollo permanente. Ni ellos ni sus antecesores tienen la llave de la puerta de nuestra casa común. El aeropuerto nos sigue mandando en vuelos baratos las masas de visitantes que considera pertinentes para acrecentar los beneficios de su cuenta de resultados. Si luego vacían la cisterna del baño todos a la vez no es su problema. Si luego visitan una cala remota o un pueblo de dos mil habitantes todos a la vez, o van por cientos a una feria o a mirar una puesta de sol, y alquilan miles de coches y atascan las carreteras qué se le va a hacer. No le vamos a poner puertas al campo, ni al libre mercado, nos decían, de algo hay que vivir. Pero ahora expresan otra cosa muy diferente porque el hartazgo aborigen están rebosando el vaso, y aquí va a acabar pasando algo gordo. Hablan de limitación con la boca pequeña, para calmar una exasperación creciente que amenaza sus poltronas cuando la temporada ha echado a rodar y ya no hay remedio, qué cinismo. Sus límites o los nuestros, una cuestión de supervivencia.

El domingo pasado, con todas las franquicias abiertas y las terrazas abarrotadas, por el centro de Palma no se podía andar. Cuando la conductora del autobús nos ladró que los poseedores de tarjetas ciudadanas nos fuésemos deprisa para atrás, hagan sitio para las visitas, los niños me hicieron prometer que no volveremos por allí hasta octubre. Mis pequeños turismofóbicos. Todo se pega. Hace unos pocos años no éramos tantos quienes nos quejábamos del agobio y nos encerrábamos en temporada alta, hartos de aglomeraciones. Otro verano de no te menees, que por mor del cambio climático empieza en mayo y acaba en Navidad: prohibida tu playa favorita, nada de salir a comer, solo aventurarse a las compras imprescindibles, de casa al trabajo. Vida de barrio en la famosa ciudad de los quince minutos, cogiendo el coche lo mínimo, enclaustrados por propia voluntad. Si el derecho a una vivienda representa ya una quimera para la próximas generaciones, el derecho a la libre circulación es una renuncia a la que nos hemos acostumbrado mansamente. Nos conformamos con estar donde no están ellos, algo cada vez más difícil gracias a la oferta turística ilegal. Yo me voy al pueblo y me recluyo, yo he alquilado en lugar perdido de la Península, yo he pedido refugio a un amigo con jardín, yo he hecho una inversión en aire acondicionado para no pisar la calle. Y usted, ¿dónde va a confinarse?

