Catalunya 2024, un «flaix»

El candidato del PSC, Salvador Illa, celebra la victoria con los dirigentes de su partido. / MANU MITRU

Haver viscut vint-i-dos a Catalunya em permet observar les seves eleccions autonòmiques amb un cert criteri. Em permeto fer-ne un article, en forma de breus fites.

I. En totes les circumscripcions ha guanyat l’abstenció. Endemés, amb una claredat rotunda: el 42% dels citats a les urnes optaren per aquesta opció. Com a mostra: el 2017, en ple «boom» secessionista, anà a votar el 79% dels convocats a les urnes.

II. Desencís independentista. Aquest seria el primer resum dels resultats. La millor prova d’aquest estat d’ànim és que el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha tret 42 escons amb un 28% dels vots.

III. No estam xerrant d’un «landslide»: els socialistes han resultat vencedors a Barcelona i Tarragona. Amb això i uns dignes resultats a Girona i Lleida, n’han tingut prou. Aquest pic, els «cinturons vermells» del Vallès i de les petroquímiques tarragonines han funcionat.

IV. Com a anàlisi ràpid: el PSC ha guanyat uns 227.000 vots populars, mentre que l’abstenció ( 1,54% més que el 2021 ) sembla que hagi afectat molt més a les forces sobiranistes que a altres opcions.

V. No obstant la victòria de Salvador Illa i Roca, és una càmera escorada molt a una dreta bastant agressiva en les formes. Res a veure amb el conserdurisme paternalista i tradicional de Convergència i Unió. Veiem-ho.

VI. Més d’una desena part del Parlament ( PP, 342.548 sufragis ) no tindria problemes en definir-se com a «espanyolista i molt de dretes».

VII. L’altra part que en fa deu de la cambra - VOX+AN, 366.302 vots entre els dos - d’ultradreta. Sense complexos. Steve Bannon és la seva referència. No en tinguéssim masses dubtes. Que una sigui filla del franquisme i l’altra no, és una anècdota. El fet és que la intolerància s’ha consolidat a la Ciutadella.

VIII. Sumats als 22.481 guanyats per C’s, podem dir que 731.881 ciutadans i ciutadanes de Catalunya opten per discursos islamòfobs, misògins i amb un afegit: el seu «leitmotiv» principal és denunciar la inseguretat ciutadana que -segons ells- ve causada per sud-americans, africans i asiàtics. El que resumeixen en una frase: «Espanya, pels espanyols». Els d’AN la varien: «Catalunya, pels catalans».

IX. De primera força política el 2017, a tenir menys vots que el PACMA el 2024. L’hecatombe de Ciutadans (0,71% de la voluntat popular ) és el reflexe d’aquell qui no sabé administrar el seu «momentum» quan va poder ser decisiu.

X. CUP. O Candidatures Unitàries Progressistes. Amb Ciutadans i Esquerra Republicana de Catalunya, la formació que més pot haver experimentat el possible desengany independentista. Una dada: al seu feu de Berga, es varen veure superats per l’ultradreta d’ AN. Alguna cosa està canviant al cor de la «Catalunya catalana», com la va definir l’expresident Jordi Pujol i Soley.

XI. Amb la seva campanya virtual, Carles Puigdemont i Casamajó ha inaugurat a Catalunya ( i possiblement a Espanya ) una nova manera d’entendre la política. La tele-campanya del líder de Junts+ fa pensar molt. Això sí; es necessita - tal era el cas - un lideratge fort per a fer-la. Els seus resultats tenen molt de mèrit si tenim en compte que tenia a Laura Borràs al seu costat.

XII. «Comuns Sumar» han estat els grans perjudicats de la Llei d’Hondt. Tan sols han retrocedit 12.831 vots populars (1,03% en total) en tot el territori. Però per aritmètica electoral, ahir varen cedir el 25% de la representació parlamentària que tenien fins ara. De 8 han passat a 6 escons. No obstant la davallada, el 5,82% global que assoleixen no s’hauria de considerar com a un «mal resultat». És un d’aquells partits on sempre hi surt talent. No es pot dir el mateix de tots, per cert.

XIII. ERC: probablement, la gran derrotada. Un líder que no sap transmetre la seva empenta i entusiasme acaba essent un llast per a la seva formació. Més si no està ben assessorat, com ha pogut parèixer en alguns moments d’aquesta campanya. Alguns missatges contradictoris poden haver confós l’electorat.

XIV. Més ERC. Pere Aragonès era ( i és ) un home de partit. Un brillant estratega. Però no un Oriol Junqueras. No arrossega multituds, la veritat sia dita. Gestionar la pandèmia i governar en minoria absoluta tampoc ha ajudat al lluïment del republicà.

XV. Futur: la repetició d’unes altres eleccions sembla perjudicial per a tots els actors. I ho saben. Illa és un home més aviat propens a l’enteniment. Veurem si pot convèncer a ERC que aguanti i poder formar així un Govern d’esquerres amb el recolzament de Comuns Sumar. Amb la dimissió de Aragonès el panorama polític català es posa del tot incandescent.

No obstant, a Mallorca hem d’estar tranquils: el Consell ha declarat la «massificació» on l’any passat hi veia «progrés». Fascinant.