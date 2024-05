Les mentides d’Israel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden / EP

Estic astorat o amb els cabells de punta per l’agressivitat que fan servir les brigades antidisturbis en les diverses universitats dels Estats Units i ara arreu del món, que protesten un dia sí i l’altre també pel genocidi contra els palestins. Són mobilitzacions que no s’havien vist des de la guerra del Vietnam. El president Biden ha perdut els papers davant aquest greu problema i la seva talla de mandatari s’afebleix a mesura que el conflicte s’eternitza, censurant i culpabilitzant els universitaris de violents i de conductes antisemites. Però això ja no cola, es tracta simplement d’humanitat. Fins ara tot ho solucionaven amb aquest fal·laç argument mancat de consistència. Ja hem vist, malauradament, com actua Israel o, potser, hauríem de parlar de com ho fa el darrer Netanyahu, que per a res ens ve de nou. El món contempla això talment com si fos quelcom que no va amb ells. Quina pena la poca volada d’alguns polítics d’àmbit internacional, com la del primer ministre anglès Rishi Sunak —ara resulta que dona el seu vistiplau a una presó flotant pels immigrants considerats il·legals—, el francès Macron, o del mateix govern alemany, fins i tot d’Ursula von der Leyen des de la Unió Europea. Davant d’això em permeto un petit incís, hi ha una part de la dreta europea que admira i dona suport a les accions d’Israel a Palestina, que afavoreix el seu etnonacionalisme i la seva posició intransigent per a mantenir un estat de majoria jueva: el sionisme actual cada vegada s’assembla més a un ‘sionazisme’, que ultrapassa tota legitimació i esdevé una Xoà no per als israelians, sinó per als palestins. No hem d’oblidar que s’estan comenten crims de lesa humanitat, pensant probablement amb un genocidi, una mena de «solució final». És de manual, un atac sistemàtic i generalitzat contra la població civil amb la finalitat d’eliminar-la de la faç de la terra. La intenció és la de destruir totalment o parcialment als palestins. Els gazians, de moment, amb camionetes, cotxes, ases i altres animals al seu abast, atapeïts de maletes, matalassos, mantes, mobles i infants, porten la seva casa al damunt com els caragols, i van d’un costat a l’altre, seguint les indicacions de l’exèrcit israelià, ara al nord, ara al sud, finalment al nord-est o al sud-est, però vagin on vagin són massacrats. Ara han de sortir de Rafah. Són testimonis de la mort de més de trenta-cinc mil persones, tretze mil desaparegudes sota la runa, cent vint mil amb ferides greus. Ja no hi ha res que ens desconcerti. Caram, quina humanitat estem creant! «La mort d’un innocent equival a la mort de tota la humanitat» (Alcorà 5, 32). Mentrestant, abunden els eufemismes, això és tan sols una operació policial per a agafar els terroristes que atacaren el 7 d’octubre, malgrat que no hi ha cap relació entre aquell primer atac i l’operació israeliana actual. Com diu l’activista polític francès Thierry Meyssan, és la primera vegada que veiem una neteja ètnica, en viu, a través dels nostres mòbils. Molts s’han sorprès dels túnels que han trobat els soldats israelians, però era una cosa més que sabuda. Abans de l’acció de Hamás, anomenada «Inundació d’Al-Aqsa», del 7 d’octubre de 2023, es varen construir una infinitat de túnels amb ús d’equipaments especialitzats que només podien entrar per la frontera de Gaza amb l’aprovació de les duanes israelianes. Meyssan diu que probablement més d’un milió de metres cúbics de terra i grava varen desplaçar-se a la vista dels serveis de seguretat israelians. A més, es varen construir diversos camps d’entrenament on els palestins aprenien a usar Ales deltes. Les forces d’intel·ligència israeliana estaven al corrent de tot això, també altres potències, com Egipte i els Estats Units. Foren enviats nombroses notificacions i comunicats a Netanyahu que, com sabem, no va reaccionar. La incursió va començar amb la destrucció de tota la maquinària de vigilància del Mur de Separació. L’alarma va sonar a les sis i mitja del matí. A les vuit del matí, les agències de premsa del món començaren a divulgar imatges de l’atac, però les forces de seguretat israelianes no varen intervenir fins a les nou quaranta-cinc. Són gairebé dues hores després d’haver informat la premsa. Sospitós, no. Encara més difícil és entendre el que s’ha vingut a anomenar el «Protocol Hanníbal», una estratègia militar emprada per l’exèrcit israelià amb l’objectiu de mitigar l’amenaça de la captura d’ostatges, malgrat que això signifiqui la mort de presoners i dels mateixos soldats. Un soldat mort és millor que un presoner viu. En una entrevista en el diari Haaretz, el tinent coronel de les forces aèries, Nof Erez, va descriure que les accions d’Israel en el camp de batalla en la línia del mur de separació no distingien els uns dels altres, matant tant a membres de les milícies com ostatges israelians. No és cap invenció, és real. Hem vist, deia el tinent coronel, un ‘Hanníbal massiu’. Per tant, les denúncies israelianes contra Hamás cal mirar-les en lupa. La qüestió és crear confusió i notícies falses, com va ser en un primer moment la notícia de la decapitació d’infants de bressol. Que fàcil és dir que la intervenció de Hamás el 7 d’octubre passat és un pogrom antisemita, quan del que es tracta és d’un acte de resistència en els Territoris Ocupats contra Israel.