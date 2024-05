Divergencias silenciosas / LAP

Desde que nuestro presidente hizo su amago de dimisión hace tan solo un par de semanas, no he oído ni una sola crítica o voz disidente desde su partido a tal decepcionante y rebuscado comportamiento. Nadie, a excepción de la vieja guardia socialista encarnada en Felipe González, quien no sabía que la vuelta a las funciones presidenciales fuera decidible por el propio presidente, y también en el mismísimo Alfonso Guerra que se despachaba a gusto en una entrevista concedida a The Times, hace unos días.

Una vez finalizado el juego de ‘Ahora me ves, ahora no me ves’, nadie de aquí y nadie desde Madrid parece que se haya manifestado en contra o expresado su desavenencia al respecto. La disciplina de partido se ha impuesto a la disidencia sincericida. Menos mal, dirán algunos.

Otros artículos de J. Teresa de Ruz Massanet TRIBUNA Peajes TRIBUNA Fiebre ochentera TRIBUNA Un punto de lectura

Haciéndome eco de otras y otros, habla pueblo habla, la reflexión va más allá de lo que supuso su acto performativo, que por encima de ser una representación en sí mismo, pretendía tener la capacidad de producir algunas reacciones, como la de llorar como un niño, buaaaa, y la suficiencia de cosechar algunos resultados. Y los tuvo.

El visible y casi estentóreo cierre de filas en torno a él, tanto por parte de los cargos del Gobierno como de los representantes de su partido con un aparente convencimiento absoluto, también me ha dejado desconcertada. Hasta los pajes del rey han permanecido junto a él. Por el contrario, aún no he encontrado ningún simpatizante o votante del PSOE que haya podido ni tan solo disculpar tal acción del presidente (el CIS creo que no estará de acuerdo con esta afirmación). Cuando se abre la boca para soltar alguna culebra siempre hay alguien que la abre más, y sin soltar la rosa del puño.

Parece que así se marcara una distancia enorme e insalvable entre la ciudadanía votante socialista y su partido. Puede que muchos no se hayan podido ver reflejados en la opinión de algunos de ellos y para algunos, nadie a día de hoy les ha ofrecido una explicación que pueda ser coherente. ¿Es posible que de la cúpula no surja alguien que piense y se exprese como la gente que no se da ningún baño de multitudes en Ferraz?, o ¿es que pensar inhibiría ese baño? Seguramente, a muchos les gustaría creer en la existencia de divergentes ahora silenciosos que quizás aguarden algo, un momento o una oportunidad para hablar mañana y acercarse abiertamente al pensamiento de mucha gente que, precisamente, no está en la oposición. Quizás, desde la lealtad de lo que supone tener un compromiso político, la existencia de una disidencia crítica afianzaría a más fieles dentro. El pensamiento único tal vez sea expulsivo. Mientras tanto, un daño ya podría estar operando desde el más hondo de los sentires en un partido con muchos votantes y unos cuantos años de historia. Entonces, al que lloró como un niño por esto, puede que para ese momento ya no le quedasen más lágrimas que las de sus películas.