La ordenanza clasista

Ha dicho por la radio Martinez hiperventilando: «No quiero que la gente de mi ciudad viva en autocaravanas ni en contenedores. No son viviendas dignas». Lo que no ha dicho es dónde quiere que residan la mayoría de los que buscan vivienda a los que el sueldo o pensión no les alcanza para pagar lo que el mercado demanda, ni existen viviendas públicas para acogerlos.

Conviene en primer lugar descifrar el significado del adjetivo «digna» aplicado a la vivienda que tanto preocupa al alcalde. Atendiendo al precepto bíblico «por sus frutos se conoce al árbol» (Lucas 6,43-44) hay que recordar que el Parlamento de las Illes Balears aprobó recientemente el decreto ley 6/2023 de 2 de octubre, presentado por el Govern del PP para rebajar drásticamente las condiciones de habitabilidad de las viviendas en nuestra Comunidad, aceptando como vivienda mínima aquella de una sola dependencia (todo uso) más baño con una superficie de 28m2 + baño y un ancho mínimo de 2,40m. Estos minipisos son unos largos contenedores más estrechos que la media de autocaravanas (2,50m) y con unas condiciones de iluminación y ventilación mucho peores. Así que si una promoción inmobiliaria de estas viviendastubo se considera digna , se supone que cuentan con el apoyo del sr. Martinez, posiblemente su contrariedad sea por otras causas.

Creo que al alcalde derechista de Palma lo que le transmuta no es la pobreza habitacional, sino su visibilidad. Más que irritarse nuestro alcalde se debería ocupar en resolver el grave problema que representa el acceso a la vivienda, por supuesto digna, para muchos habitantes de Ciutat. ¿No recuerda su solemne y repetida promesa electoral de expropiar Son Busquets en 100 días? Pronto hará un año.

Ante esta situación, que le interpela directamente, lo mínimo exigible a nuestro primer edil es algo de empatía con los que la sufren, una pizca de comprensión que no niega a los propietarios de los numerosos y ruidosos pisos turísticos, muchos ilegales, existentes en Palma, cuya elevada rentabilidad está en la base de la ausencia de alquileres asequibles para los residentes.

Los que viven en las autocaravanas no se quejan de las condiciones de las mismas, al contrario consideran, por lo manifestado, aceptable la solución a la que se han visto forzados posiblemente por la misma pulsión que llevó a la protagonista (Frances McDormand) de la excelente película Nomadland a preferirlas a otro tipo de alojamiento. Si el alcalde conservador quisiese atender a esta problemática concreta del estacionamiento de autocaravanas -la del acceso a viviendas asequibles seguro que le supera- podría habilitar terrenos vacantes públicos, en lugar de aprobar una sectaria y clasista ordenanza cívica para prohibirlas

El odio de clase ejemplificado por el sonoro «que se jodan» de la diputada del PP Andrea Fabra en el Congreso o la tremenda situación de los palestinos que quedan en Gaza -¿a dónde te diriges si no queda lugar alguno?, como señala Amnistía Internacional- no deben ser el patrón para resolver el grave problema de los excluidos del especulativo mercado inmobiliario de nuestra ciudad. Palma que ha sido, en los años 80, una ciudad abierta, tolerante, equilibrada y amable no se merece que sus gobernantes trabajen solo como meros representantes de los intereses privados instalados en ella sino que lo hagan también a favor de sus habitantes más desfavorecidos, aquellos a los que únicamente lo público -viviendas dignas, públicas y en barrios socialmente cohesionados– puede devolverles su condición de ciudadanos.