Eliminació del visat d’or: tard, parcial i per les raons equivocades

El visat d’or pel qual un estranger que comprava un pis o casa de més de 500 mil euros aconseguia la residència era tan mala política el 2013, en plena crisi immobiliària, com ho és ara amb el mercat immobiliari ben escalfat. Per això, l’anunci del govern espanyol que l’elimina, tot i que s’ha de celebrar, arriba tard: el millor hagués estat que el govern del Rajoy no l’hagués aprovat en el seu moment, o que el govern del Sánchez no hagués trigat sis anys a eliminar-lo.

L’eliminació és, a més, només parcial: el visat d’or segueix existint pels estrangers que, per exemple, depositen més d’un milió d’euros a un banc espanyol. Per què no se’n preveu l’eliminació per aquest i d’altres casos? Per les raons que s’han donat per a la seva eliminació: que el visat d’or lligat a les compres immobiliàries és ara un contribuent a l’escalfament del mercat immobiliari a les principals ciutats espanyoles (Barcelona, Madrid, Palma, etc.). Però com he dit abans, aquesta no és una bona raó. I no ho és no només pel fet que de fet la seva contribució a l’escalfament sigui marginal; ho seria encara que aquesta fos rellevant.

En primer lloc, la residència (que molt probablement conduirà a la ciutadania espanyola) no s’ha de vendre. La residència i la ciutadania d’un país no ha de ser una cosa que simplement es compri, i menys en un context com l’actual en el que milers de persones moren cada any a la mar Mediterrània intentant arribar a la Unió Europea. Però, i en segon lloc, si fos el cas que es volgués vendre aquesta residència o ciutadania, llavors fem-ho bé: posem-li un preu , potser subhastant-la. Així, totes les rendes del què suposa ser espanyol per a un estranger ens les repartirem entre tots, no se les quedarà el promotor immobiliari de torn.

Resumint: l’eliminació del visat d’or s’ha fet tard, és incompleta i les raons han estat les equivocades. Ara bé, millor això que no pas res...