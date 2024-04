Balears, horitzó 2050

No sé si el lector ha pensat mai en i del que xerren els quadres directius d’aquest país en temporada baixa. Quan hi ha temps per fer un cafè o, senzillament, quedar per dinar amb col·legues. Tots planifiquen més la jubilació que cap altra cosa. Han vist moltes novetats en molt poc temps, i observen com la indústria balear en general està sofrint canvis importants. Contemplen amb preocupació una sèrie de factors, ara per ara colaterals. Però que junts i en «cocktail», poden ser letals pel teixit econòmic balear. Com a mínim, tal com el coneixem ara. A saber:

Otros artículos de Bernat Jofre i Bonet Corrupción, inmunidad y Derecho

1. Manca de mà d’obra: una temporada històrica no serveix de massa sense treballadors. És com disposar d’un bon cotxe però no del seu combustible. Amb un agreujant: cada any que passa, s’agreuja la situació.

Otros artículos de Bernat Jofre i Bonet Corrupción, inmunidad y Derecho

2. Falta de vivenda: adjuntat al punt «1». L’empresariat - del sector que sigui: a l’Administració de l’Estat li ocorre el mateix - no troba al·licients per seleccionar talent quan es diu que el destí laboral són les Illes Balears. Per mor de l’elevadíssim cost de l’habitatge i de la vida en general.

3. Reconversió d’actius: degut al punt «2», la reconversió d’un % de l’oferta hotelera com a vivenda temporal als treballadors ja és una realitat. Amb una conseqüència immediata: a menys habitacions que netejar, menys crides laborals.

4. Envelliment de les plantilles: relacionat al primer punt. Els baby boomers que començaren a treballar els anys noranta del segle passat - una part important de la força de treball - es jubilaran. Tant a l’escala bàsica com a la directiva. El problema és que no es veu un recanvi de garanties.

5. Successió incerta: no a tothom li agrada seguir la tradició empresarial familiar. No tothom creu tenir l’olfacte empresarial, la constància, el lideratge o el talent dels seus antecessors. És més fàcil ser professional liberal o càrrec polític. El darrer, molt ben remunerat: poden arribar a cobrar més que un executiu. Una altra diferència: amb molts més dies lliures.

6. Fuga de talent: va amb el punt «5». No tots els joves preparats i il·lusionats es fixen professionalment a les Illes. No són pocs els qui «fan les Amèriques», fitxant per a multinacionals. Els sous que ofereixen les darreres - més elevats que a Balears, amb l’afegit de que el cost de la vida al destí sol ser més benevolent que al seu origen - solen influir en la decisió. És un fenomen transversal a tots els gremis.

7. Concentració del capital. Conseqüència dels punts «5», «6» i «8». Tan sols els qui es decideixin ara a gestionar les marques dels altres podran seguir vius en vint anys. Amb uns aliats que han vingut per quedar-se: els fons d’inversió. El fenomen, per cert, comença a passar a totes les branques econòmiques presents a les Illes: des de l’hoteler fins a l’agrícola.

8. Desaparició de marques locals. És previsible que per raons diverses ( punts «5», «6» i «7») protagonistes del nostre microcosmos empresarial acabin absorbits. Per competidors locals amb diner dels fons o per multinacionals. Des de constructores fins a hoteleres, passant per coneguts i històrics despatxos d’advocats.

9. Cultura de l’esforç: s’acaba. En aquest punt, el consens és general: les noves generacions ja no volen viure correctament per treballar esforçadament. Sinó treballar correctament per viure dignament. La cultura d’empresa ja no és important: més aviat prima l’individualisme. El triomf del teletreball per mor de la pandèmia ha reforçat el nòmada digital. Gens identificat amb una marca en concret.

10. Convenis Laborals: va amb el punt «8». Hom té la sensació de que és una figura un tant obsoleta. Farragosa, complexa i llarga de negociar. Passa a tots els àmbits econòmics del país. S’hauria d’explorar una eina de pacte més dinàmica. D’acord amb els temps digitalitzats que correm.

11. Pacte Econòmic. Els partits no promouen un acord econòmic que pugui perdurar legislatura rere legislatura. És més, van revocant lleis segons quin sigui el color del llogater del Consolat. Això crea inseguretat jurídica. També pèrdua d’inversors. Més còmodes a places amb menys entitats potestatives en matèria econòmica i industrial que les Illes Balears.

De tot això parlen els nostres gestors industrials. També de diners, guanys i beneficis, òbviament. Però els preocupa més el futur. A mig i llarg termini. Amb un horitzó simbòlic: l’any 2050. Que, sincerament, no veuen molt clar. Moltes gràcies.

Suscríbete para seguir leyendo