Tiempo libre, un catarro, un mando de TV y un sofá. Los nuevos cuatro jinetes del apocalipsis montados sobre las plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon Prime o Movistar, casi me convierten en una practicante del binge-whatching, o dicho en español, del atracón de series. Lo que el tiempo libre con una pizca de cansancio acumulado y un resfriado permiten descubrir de una misma, no tiene precio.

No es que esto que escribo vaya a desembocar en alguna revelación mariana o descubrimiento trascendental acerca de mi persona, ni mucho menos. Harta de mirar por encima a aquellos y aquellas que se enganchaban a series, y cuyas entusiastas recomendaciones ya discriminaba de antemano envuelta en un halo de ridícula intelectualidad, juro que no pretendida, que se manifestaba con aquella frase de « yo, es que soy más de pelis», he caído durante la Semana Santa como una pecadora ante los encantos de una serie. Fulminada la segunda temporada en tan solo un par de tardes y espantada ante mi propio freakismo por la misma, me dio por buscar en la red sobre este fenómeno hasta que di de bruces con el término de «atracón de series» en distintos artículos. En la mayoría, para distinguir bien entre lo que lo que era una afición o entusiasmo saludable de una adicción, se describían una serie de patrones comunes en los comportamientos adictivos que se adaptaban a la cuestión de las maratones de series. Por supuesto, leí con detenimiento y cierto alivio aquella frase al final de uno de los artículos, en la que se decía que no cumplir con todos los ítems, y sólo con alguno de ellos, no te convertía en una persona adicta a las series. Lo que apuntaban estos escritos leídos en bbc.com/mundo/noticias, diariosur.com o en elpais.com, por poner algunos ejemplos, es que ese atracón, cuando ya es problemático, puede generar dependencia psicológica, sobre todo en menores o adolescentes, y muchas veces podría tener una asociación significativa con el síndrome de ansiedad o de depresión. En algunos estudios hechos, tal y como leí, los investigadores establecieron que otros de los factores asociados al visionado de series como si no hubiera un mañana, eran el «escapar y olvidarse de los problemas» y «evitar sentirse solo». Hay que tomar nota. Y para acabar, en otros se exponían problemas físicos asociados, como el sobrepeso o problemas de visión. Una monada.

Después de todo este descubrimiento, seguiré viendo la serie pero sin el zamponeo anterior, siendo consciente de todo, porque he comprobado que caer en el aturdimiento sin fin de una tarde tragando capítulos uno tras otro, no es tan difícil. Y como ya terminamos esos días de feriado y estoy menos ociosa, dudo que pueda permitirme el dejarme llevar a la deriva, tumbada y sin remordimiento alguno ante esa incertidumbre de cómo se ocuparán las siguientes horas; dudo que eso ocurra. Porque siempre habrá alguna responsabilidad que atender y también amigas con las que hablar, cocinar algo rico, pasear, leer y por supuesto, escribir para dejar volar todo lo que se puedan imaginar. Y también, vuelvo a las andadas sin ser una redicha: yo, es que soy más de pelis. Cine, cine, cine, más cine por favor.

