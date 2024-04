En Son Espanyolet

Plaça de toros de Son Espanyolet / A. V.

No ha faltado nunca de nada. Ni ayer ni hoy. Así como sugiere el historiador Josep Amengual i Batle en su última obra publicada, los vándalos fueron realmente otra cosa. El legado artístico y religioso más preciado se continuó desarrollando durante la dominación vandálica que realmente vería tergiversado este término para adjetivar las barbaries más comunes y generalizadas. Estos respetaron más el arte que encontraron que los que después vinieron. Los movimientos demográficos y las colonizaciones son cíclicas.

El otro día de pascua, sin ir más lejos, rehice un tramo de la ruta por el cual muchas veces nos hacía seguir, en horario lectivo, el historiador y profesor irrepetible Gabriel LLompart Moragues, un auténtico lujo. Boli y cuaderno y terminando encima de na Burguesa, cruzando el polvorín y las tierras de cultivo de secano para entrar en los viejos pinares. En la parte alta de mi barrio anduve más allá del Barranc de Son Espanyolet y cruzando la urbanización posterior a la clínica Juaneda. Es fácil de encontrar y la vegetación no ha cambiado, solamente los excesos urbanísticos y de drogas modifican el paisaje. Cuando llegas el cambio contrasta con los pisos de la Teulera al fondo en línea con el Castell de Bellver . Vayan caminando con calma, nada de correr los más pequeños pues el terreno va mostrando lo que queda de la plaza de toros de Son Puigdorfila que no es poco y se encuentra en una depresión del terreno.

No he entrado ni voy a entrar en moralinas, no me gusta el sufrimiento de ningún ser vivo, pero ante la muerte de niños en estas malditas guerras no pienso expresar mi opinión ante el circo que armaron y arman, a cada momento, unos y otros. En el pueblo de mi besavi Pere Vial, en el Vallespir, es muy catalán salir a la plaça de braus con faixa i barretina. Ahí lo dejo. No me voy a meter con una actividad que da de comer a miles de familias, ya quisiera yo el trato que recibe el Toro durante su vida, unos minutos para cualquier criatura víctima de estos hijos de su puta madre que masacran futuros. Hoy ya somos más nazis con la vida y las emociones de los demás que con el mal trato animal que se ejerce, una vergüenza. Llegado hasta este punto panfletario, y tan poco agradable, querría hacer una sugerencia al sr. Alcalde. En la foto ven la plaza que todavía está en pié, de esas oscuras cavidades surgieron vidas disueltas a pinchazos y se siguen diluyendo otras a base de picos de otra índole, pero quizás ya haya llegado el momento de la restauración y limpieza, sin desplazar a nadie y dando trabajo, con cuatro chavos. La vegetación circundante es una maravilla, mediterránea y autóctona, no precisa de más agua que la de la lluvia. Es un lugar genial para seguir una ruta que enlace la ciudad con la Serra de na Burguesa y el Castell de Bellver así como en su día se arreglaron los accesos de sa Teulera con Bellver. La inversión es mínima, la vegetación ya la tienen y la plaza y su conversión en ágora o teatro al aire libre es de risa en cuanto al coste. Igual es el momento de que la inversión vikinga haga alguna cosa para mejorar el barrio sin salir del mismo y equilibrar tanta grúa y tanta destrucción de lo que era el modernismo llamado popular o de los restos que milagrosamente quedaban de algunos elementos salidos de La Roqueta. ¿No le parece señor Martínez, usted que es del sector, algo tangible y fácilmente mejorable en poco tiempo? Los alrededores del predio donde se encuentra y las casas que están a su alrededor, tras el colegio de Sant Gaietà, lo agradecerían.

Éramos muy jóvenes y cuando el padre Oliver no se presentaba a la hora de Historia de la Religión no pocos saltábamos la maldita misa para, tras la pared, buscar lo prohibido en esta fabulosa y rara pieza. La botánica está como siempre, hay que limpiar y quitar escombros y de eso estos vikingos son especialistas y más en nuestro barrio que va ya todo el mundo de uniforme, sacas la cabeza por la mañana y la planta baja del vecino ya no está y desde el otro lado de una concepción de mundo que desaparece te saludan los que van arrasando el solar que suelen llevar casco (de momento sin cuernos), los árboles que allí han encontrado y lo que se mueva o se tercie.

Los toros me preocupan, pero poco y mucho más las miles de personas que mueren cruzando el mar. Recuperar y limpiar la tierra y el bosque también crea lugares de trabajo y genera las medallas que se van poniendo ustedes con las presuntas bajadas de tasa de paro, se lo hago atractivo, pues aquí se lo dejo. Atentamente.