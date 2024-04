Imatges reals des de les destinacions turístiques

Una calle de la Platja de Palma / DM

Ala passada ITB de principis de març hi acudiren, com sempre, els nostres representants del Govern, consells, ajuntaments, hotelers,... a fer-s’hi fotos, vendre fum i el que ells anomenen promoció turística, que a la realitat no és més que propaganda sense gens de rigor de ciència de màrqueting. I, sobretot, a incrementar més de petjada poblacional de sobresaturació i massificació a un consum de turisme limitat i sobrepassat, en capacitat d’acollida, que podem oferir.

Convé fer més propaganda i tanta despesa de doblers públics?, perquè encara vengui més i més població flotant i temporera durant més mesos, quan en realitat és fomentar més insostenibilitat. ¿Segur que la potencial demanda de mercat global vendrà seduïda per la fictícia i irreal oferta que s’hi promet? L’experiència de tants d’anys de fires ens ha demostrat sempre que no és així. En aquesta ocasió, Margarita Prohens advocà per defensar «un model turístic sostenible» (quin?) perquè els germànics són un tipus de turistes «amb una enorme consciència ambiental». Deia també «ens preocupa i ens ocupa la massificació a les Illes Balears, hem de gestionar l’èxit turístic pels residents i els visitants», hi afegia «projectes de sostenibilitat: circularitat; eficiència energètica; cicle de l’aigua; formació; projectes esportius i culturals que ajudin a la desestacionalització». El batlle Jaime Martínez deia «basta ja d’accions vandàliques a la Platja de Palma», això ja fa molts d’anys que els seus antecessors han anat dient i seguim igual. Quin seguit de contradiccions amb la realitat actual!

Els canvis promocionals han anat evolucionant amb les successives etapes del cicle de vida turístic. En els seus inicis d’evolució, cap el mercat potencial, les ofertes reflectien les imatges d’autenticitat real, naturals i diferenciades. A les fases de consolidació fins a l’actualitat ja passen a tenir un caràcter estàndard d’imatge inventada i que la informació ha passat a ser mera propaganda d’ofertes inventades per a la venda.

Hem de tenir en compte també que a més de la publicitat de les imatges promocionals cap el mercat emissor, dirigida al potencial consumidor, s’han de contemplar les imatges reals de l’oferta produïda en el mateix entorn de la destinació, com a fet real i quotidià, que també es transmet per diversos mitjans i que tenen efectes promocionals, sobretot segmentats i de vegades en sentit sectorialment negatiu per a l’ampli i diversificat ventall de la potencial demanda mercat. La promoció més efectiva, a la realitat i en general, no és la que es fa a les fires i campanyes publicitàries de coses irreals i aïllades sense que formin part d’un sistema de màrqueting per oferir un producte real concret. La més efectiva és la transmissió real del fet quotidià de la destinació que es transmet de veu a oïda, amb importants efectes multiplicadors.

Mentre a partir del anys 90 a les fires es promocionaren imatges de Michael Duglas, Caterina Zeta-Jones, Claudia Shiffer, Becker, «la targeta verda», Rafael Nadal, Raúl Gonzàlez, ..., des de la realitat de l’escenari de l’entorn de la pròpia destinació proliferava una altra promoció que ens ha duit a una oferta real que tenim. Per fer descripció de la percepció real dels turistes des de la destinació ho podem fer de manera sintetitzada, com estudi de cas, de la Platja de Palma. Igual ho podríem fer de Magaluf, Ses Figueretes, Platja d’en Bossa, ... Es tracta d’una demanda mig-baixa que vénen a gaudir de les festes que cada nit s’organitzen a diferents locals i espais públics, com les famoses bauxes del «Balneari 6». L’oci nocturn que caracteritza la destinació, com són els beergardens (autèntics abeuradors de cervesa), les festes dels balneari 6 i d’altres de sexe i alcohol, ... sí es promocionen intensament, des de la pròpia destinació, cap els centres emissors a través de programes televisius d’ampla audiència directament per sectors d’oci interessats. És a dir, la promoció real que s’ha feta és la del turisme que s’ofereix.

L’any 1996 es filmà la pel·lícula titulada «Balneari 6», amb gran èxit a Alemanya. Mostrava el tipus de vacances que es vivia (festa nocturna, sexe, alcohol). A partir d’aquí anaren proliferant els reportatges i programes a la televisió alemanya entorn a aquest tipus d’oferta. Lligat a això les imatges promocionals de postals i objectes quasi pornogràfics de venda en els expositors dels locals de souvenirs.

El 2008 es realitzà una forta promoció patrocinada pel Grup Cursach Oci a una important televisió alemanya, de molta difusió, a l’hora de més audició per mostrar la moguda nocturna. L’any 2009 sorgeix el «Porno trampa». A partir de 2010 es va distribuir el videojoc virtual «Mendigogame Mallorca». A 2014 hi va haver gran promoció, a premsa i televisions internacionals, del denominat «pub crawling», una nova oferta a Magaluf consistent en oferir alcohol (rutes etíliques) i jocs eròtics sexuals, ...