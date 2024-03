Miquel Àngel Buonarroti va pintar el Judici Final de la Capella Sixtina / Wikipedia

Miquel Àngel Buonarroti quan va pintar el Judici Final de la Capella Sixtina a instàncies del papa Climent VII que va morir abans d’iniciar-se l’obra, es va permetre el luxe, com a artista que era, de certes llicències teològiques que no deixaven en un bon lloc a diversos eclesiàstics de la cúria romana. Per alguns, que sempre cerquen similituds amb tot, també allà on no n’hi ha, la Capella recorda les mides que tenia el temple de Salomó: forma rectangular, de 40,39 m de llarg per 13,41 m d’ampla, una alçada de 20,7 m, un sostre que fa un total 1.100 m2. En el 1508 Juli II encarregà a Miquel Àngel la decoració de la volta (la creació), que li durà diversos anys. El sostre de la Capella és de volta de canó amb una sèrie de llunetes a les parets i amb arcs a les finestres. Abans, estava pintada de blau brillant amb estrelles daurades segons el projecte de Piermatteo d’Amelia. El paviment és cosmatesc, estil decoratiu que barreja marbre i pedra acolorida en un disseny de caràcter geomètric principalment. Vint anys després d’haver acabat la creació, en el 1532 el papa Climent VII va encarregar a Miquel Àngel pintar la paret del fons de l’aula Sixtina, però començà el treball en el 1536 sota el pontificat de Pau III (Alessandro Farnese). L’obra fou inaugurada en una solemne cerimònia el 13 d’octubre de 1541. El Judici Final està inspirat en els textos bíblics, sobretot en el llibre de l’Apocalipsi, i també en la Divina Comèdia de Dante Alighieri i en la seva particular visió de les coses. Recordeu que Dante, com no podia ser d’altra manera, va enviar a l’infern als seus enemics. Al bell mig del fresc, Crist i al seu costat la mare, que amb un simple moviment de braços decideix l’inevitable destí ultraterrenal de la humanitat: per alguns la salvació (representats per la gent que està al seu voltant i que van cap al cel) i per d’altres la condemnació (els que es precipiten cap a baix, a l’infern). A la part esquerra de Crist i la Madona, mirat de front, es pot reconèixer a Sant Andreu apòstol, que porta la seva creu. Als seus peus podem veure a Sant Llorenç amb les greelles del seu martiri i a la seva esquerra es pot apreciar a Sant Bartomeu que porta a la mà una pell humana arrancada (que pot representar ben bé el retrat de Miquel Àngel). També es pot distingir a Sant Pere, sota el rostre del papa Pau III, que porta les claus del regne del cel i de la terra, més avall a Sant Blai que mostra les cadenes de ferro amb les que fou torturat; àdhuc es pot apreciar també a Sant Sebastià amb les fletxes a la mà esquerra. En un pla inferior, els condemnats.

Començant per aquell que es cobreix el rostre, espantat per l’horrible visió de l’infern. Cal subratllar, però, l’escena que té com a principal protagonista a Caront, el mític barquer present en l’Eneida de Virgili i en la Divina Comèdia de Dante; ell empeny les ànimes cap a l’infern, el seu tràgic destí. L’espectacle es clou amb la figura de Biagio de Cesena, cerimonier del papa, que havia judicat l’obra de Miquel Àngel digne d’una sala de banys per la nuesa que mostrava. És reproduït amb el semblant de Minos, personatge de la mitologia grega. Al capdamunt del fresc, els símbols de la passió de Crist: creu, corona d’espines, daus en què els soldats romans es jugaren els seus vestits, columna de la flagel·lació, l’esponja, etc. L’estil del Judici Final de Miquel Àngel expressa el seu sentiment en relació amb la vida: Déu és un jutge sever. Els cossos són feixucs per la malastrugança dels seus pecats. Amb tot, el color blau domina. En el sostre, la Creació, diu que tot el creat és bo, mentre que en l’altar major, el Judici, els bons són recompensats amb la glòria i els dolents condemnats al xeol. D’altra banda, el pintor rus i sant de l’Església Ortodoxa, Andrei Rubliov, que pertany al segle XIV, conegut per les seves icones, especialment la de la Trinitat, des d’una interpretació lliure feta pel cineasta Andrei Tarkovski, reconstrueix un episodi de la vida de Rubliov: se li demana que pinti el Judici Final i ell es nega rotundament, no vol ser partícip de l’angoixa que pot provocar en el poble senzill. La seva negativa respon que això només serveix per a controlar la població a través de la por. El judici destrueix l’esperança i tot el que hi ha d’humà en nosaltres. L’art, diu Tarkovski, és una oració i l’artista la plasma en un fresc, escultura o fusta. Res a veure amb les oracions que es fan en les esglésies. La religió, la filosofia i l’art, són veritables pilars de la humanitat, que condensen simbòlicament la idea de l’infinit o, al capdavall, la nostàlgia d’infinit. Són camins d’epifania, de llum, de veritat. Els mèrits no salven, tampoc la perfecció malgrat els esforços; salva, com deia Bernanos en el Diari d’un rector de poble, la gràcia. Ni més ni menys que la pura gratuïtat, capaç de fer tabula rasa, més enllà de la nostra mediocritat. En aquesta mateixa línia dels mèrits, fa temps vaig llegir un manual del segle XVIII que venia a anomenar-se Novissimi —actualment escatologia—, és a dir, centrat en la fi de la vida (mort, judici, el destí etern, etc.) d’un reputat jesuïta. La descripció que feia dels qui anaven al cel era molt particular, depenia dels mèrits de cadascú. No és el mateix una persona que s’esforça molt d’una altra que no ho fa gens. No poden estar juntes. Cal fer mèrits davant Déu, perquè et concedeixi un bon lloc. D’això es tractava. Només cal que recordem els estats de perfecció, una autèntica vanaglòria. En el cel que transcriu aquest jesuïta hi havia sofàs, butaques, balancins, cadires de fusta amb braços, amb respatller i sense, amb coixins, cadiretes, tamborets alts i baixos, seients de pedra, alguna hamaca o gandula i així tota una filera de seients. Si els teus mereixements han estat molts, aleshores podries seure en un sofà o en una bona butaca, més a prop del Suprem; en canvi, si han estat minsos, llavors et tocarà seure en una cadireta, baixa sense braços o en un banc de pedra, lluny de la divinitat. La padrina veia a la seva mare, al cel, asseguda a una cadireta baixa de bova, fent ganxet. Tots gaudien de la visió beatífica del Senyor, però uns estaven més còmodes que els altres. Era un cel de mèrits on anaves construint la teva parcel·la que, inclús, amb doblers podien aconseguir.