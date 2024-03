Las preguntas sin respuesta del caso Koldo

Koldo García. / EFE

El Pleno del Parlament, en la sesión del pasado 12 de marzo, aprobó la creación de una Comisión No Permanente de Investigación con el firme propósito de esclarecer y aclarar las posibles irregularidades producidas en nuestra Comunidad Autónoma en el que ha venido a denominarse Caso Koldo o Caso Mascarillas.

Sí, desde el Parlament de les Illes Balears no podemos permanecer al margen del escándalo que estalló el pasado 21 de febrero. Tiene en el punto de mira a una empresa cuyo objeto social nada tenía que ver con el suministro de material sanitario, y que registró una facturación récord de 53,1 millones de euros en el año 2020 tras haber permanecido prácticamente inactiva y sin ingresos los dos años anteriores. Pudo haber logrado dicho resultado gracias a los contratos covid que le adjudicaron, única y exclusivamente, ministerios y gobiernos autonómicos controlados por el Partido Socialista. Actuaciones y adjudicaciones en las que se centra la investigación por la que, recordemos, han sido detenidas 20 personas en distintos puntos de España, entre los que se encuentra Koldo García, la mano derecha del que en ese momento fuera ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos.

Una Comisión de Investigación en nuestro Parlament, imprescindible, desde el momento en que uno de esos contratos vincula al Govern de les Illes Balears presidido en aquel entonces por Francina Armengol. Una operación que encuentra su origen en una misteriosa llamada telefónica que acaba dando lugar a un correo electrónico de 25 de abril de 2020 dirigido a un alto cargo de la Conselleria de Salud, en el que la mencionada empresa ofrecía 1,47 millones de mascarillas FFP2 por las que el Govern acabó pagando 3.7 millones de euros. Unas mascarillas que, recordemos, nunca llegaron a ser empleadas por el personal sanitario para el que teóricamente se adquirieron al no cumplir con los estándares de calidad que las autoridades sanitarias exigían para las mascarillas FFP2, que permanecen depositadas en un almacén del Servicio de Salud de les Illes Balears, ya caducadas, y sobre las que nunca reclamó el Govern de Armengol. De hecho, no solo no se reclamó el incumplimiento del contrato, sino que, de manera asombrosa, se emitió un certificado de conformidad a la empresa que está siendo objeto de investigación judicial. Muchos interrogantes, muchas dudas y muy pocas las respuestas obtenidas.

Y desde el Grupo Parlamentario Popular queremos dejar muy claro que debe arrojarse luz sobre todas las incógnitas que se plantean en esta concreta operación, incluyendo el estado actual del expediente, las decisiones que se han adoptado desde el actual Govern, así como comprobar qué vías son las elegidas y si son las más adecuadas a la hora de reclamar las cantidades desembolsadas por unas mascarillas que, por otra parte, recordemos, fueron en su momento rechazadas por otras Comunidades Autónomas (concretamente, Aragón, La Rioja, Asturias y Castilla La Mancha).

Pero cuidado, no desviemos la atención de lo realmente importante, de la operación que está siendo investigada por la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Europea, y que no es otra que la compra de esos 1,47 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros. Y es que un mes ha transcurrido desde que este espinoso asunto vio la luz y las preguntas clave que tienen que ver con lo ocurrido entre 2020 y 2023 siguen sin respuesta:

¿Quién del Gobierno de España contactó con quién del Govern de les Illes Balears en 2020 para poner esta operación de compra de mascarillas en marcha?

¿Cómo es posible que, si la calidad de las mascarillas entregadas no se ajustaba a lo acordado, no se reclamara?

¿Y cómo puede ocurrir que, si las mascarillas recibidas no eran las pactadas, se pagaran en tiempo récord?

Por no hablar de ¿cómo puede llegar a emitirse por parte del Servei de Salut de Balears (IB-Salut) un certificado de conformidad del pedido de mascarillas a la empresa ya citada del Caso Koldo, a pesar de que se habían recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis constatando que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2?

Y, dada la singularidad de esta operación, ¿por qué no se puso sobre aviso al actual Govern en el traspaso de poderes?

Sin olvidar una cuestión que, de no aclararse, puede tener consecuencias muy negativas para las arcas de las Illes Balears: ¿cómo es posible que, teniendo en cuenta todo lo anterior, se financiara la compra de esos 1,47 millones de mascarillas defectuosas con fondos europeos?

Mucho se discute sobre la utilidad de las comisiones de investigación parlamentarias. Y vaya por delante que no es plato de buen gusto el que tenemos frente a nosotros, pues el hecho de constituir una comisión de investigación, si bien es, por un lado, una muestra de fortaleza democrática es también prueba de debilidad. Debilidad porque algo ha fallado, porque las cosas no se han hecho bien, y es nuestro deber dar respuestas y aportar luz ante tanta oscuridad. Y no está de más recordarnos en estos momentos que como diputados, defendemos los intereses de nuestros votantes, de nuestras formaciones políticas, pero, por encima de todo y, antes que nada, debemos defender y velar por los intereses de los ciudadanos de les Illes Balears.