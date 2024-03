La importància de les nostres Illes a la Unió Europea

Pedro Sánchez y Francina Armengol. / CATI CLADERA / EFE

Després de 5 anys com a eurodiputada de les Balears, sembla adient fer un balanç de les polítiques impulsades des de la Unió Europea aquesta legislatura. Les decisions preses a Brussel·les semblen més distants del que realment són, però tot el que decidim i votem a la UE té implicacions directes a la vida de les persones de les Balears.

La covid-19 sembla ja una realitat llunyana, però va suposar un canvi al paradigma polític i a les polítiques comunitàries. Mesos després que la IX Legislatura del Parlament Europeu comencés, l’esclat de la pandèmia va capgirar les nostres prioritats. Havíem d’evitar el nombre major nombre de víctimes possible, a la vegada que facilitar la recuperació econòmica posterior. Va ser doncs que el grup socialista va empènyer per aconseguir una inversió massiva, enlloc de l’austeritat neoliberal, per a la recuperació econòmica i, per primera vegada, social. Els Fons de Recuperació Next Generation EU juntament amb els Governs progressistes de Pedro Sánchez i Francina Armengol, van aconseguir que les nostres illes fossin un dels territoris amb major creixement de la Unió.

Gràcies a aquest canvi de paradigma, mesures amb les quals fa cinc anys no podíem somiar s’han fet realitat durant aquesta legislatura. Així, la UE compta amb una Directiva de Salaris Mínims, de Transparència Salarial i treballa per poder regular les pràctiques i acabar amb l’explotació laboral de la gent jove. Pel que fa la política agrària, la PAC 2023-27, aprovada amb una àmplia majoria, inclòs el PP Europeu, al Parlament i al Consell, dona suport específic als i les joves agricultores i cerca incrementar la participació de les dones en aquest sector. A més, respecte les actuals demandes de l’agricultura, els i les socialistes hem volgut fer èmfasi al fet que el problema no és el Pacte Verd, com ens vol fer creure l’extrema dreta. El problema són, entre d’altres, els alts costos de producció i la baixa remuneració que reben els i les agricultores.

D’altra banda, un dels meus esforços aquesta legislatura ha anat dirigit a posar el focus a les particularitats insulars. Des del Parlament s’ha impulsat l’Informe sobre les illes de la Unió i la política de cohesió i, en matèria de polítiques verdes, vam aconseguir introduir l’esmena Homs a la posició del Parlament Europeu per al nou Règim de Comerç de Drets d’Emissió, que ens posicionava per excloure a les zones insulars d’una «taxa verda» al transport marítim, defensant que la transició ecològica ha de ser justa, sense deixar ningú enrere. Una altra gran lluita ha estat el reconeixement de les particularitats illenques al Reglament de Minimis, que ha derivat en una menció a la realitat insular dins el nou reglament, una petita passa cap al canvi, encara i no ser suficient.

També és important la proposta del Parlament per una Estratègia de Turisme Sostenible, així com la regulació dels lloguers a curt termini, que proporcionarà una normativa que vetlli per una major responsabilitat i transparència, i lluiti contra l’oferta il·legal i desmesurada. Factor determinant en l’augment desproporcionat dels preus dels lloguers a territoris com les Balears. Tot això sense el vot a favor del PP Espanyol.

Aquest petit resum d’algunes de les decisions preses a la UE i amb un clar impacte positiu a les nostres vides, mostra que tenir qualcú que es preocupa pel seu territori i el benestar de les persones, importa. I que, Balears dins la UE és una realitat.