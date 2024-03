Contra el feixisme, feminisme

El 8 de març Mallorca es converteix en un escenari vibrant de la lluita feminista, on dones i homes de totes les edats i procedències s’uneixen per a celebrar els avanços i reivindicar la igualtat efectiva que encara resta per assolir en tots els àmbits de la societat. Als carrers de Palma i a totes les localitats de l’illa, l’energia del moviment feminista es fa sentir amb força.

Però enguany un fet diferencial entorpeix la necessària transversalitat que ha de tenir aquesta diada reivindicativa per totes i cadascuna de les dones de Mallorca: aquest 8M és el primer que celebram amb la ultradreta ocupant àrees de poder institucional representatiu. Un fet trist que suposa un llast enorme per a la lluita per la igualtat a aquesta terra.

Durant molts d’anys les Socialistes hem estat al capdavant de les pancartes de la reivindicació feminista. I no hem estat soles. Per que el camí per la igualació de drets, deures, càrregues i rols socials entre dones i homes a Mallorca no hauria funcionat sense que a la lluita s’hi comptés gent de tota condició social i política.

Juntes hem aconseguit lleis com les del divorci o l’avortament, hem avançat en dependència, en el món laboral sota la demanda d’igual salari per igual feina, o pal·liant per llei les enormes discriminacions que pateixen les dones a feines històricament feminitzades com les cambreres de pis. A les administracions, trencant sostres de vidre i assolint millores socials a través dels primers plans d’igualtat que han permès avenços en matèria de conciliació familiar. Les dones fem esport i assolim l’èxit i l’admiració social que abans només es reservava als homes, i naturalment tenim tot el dret de practicar-lo a qualsevol nivell. Hem canviat molt i en moltes coses cap a millor, en aquesta llarga i dura lluita per la igualtat.

Però segueix quedant camí per fer, per que ja no podem suportar més minuts de silenci en contra de la violència masclista. I en canvi n’hem de seguir guardant setmana rere setmana, a les portes del Consell de Mallorca gràcies a una iniciativa, també, dels Socialistes.

El gran problema per seguir avançant ara és, precisament, que la ultradreta al poder contamina i ataca la transversalitat de la lluita de les dones per la igualtat, just després de vuit anys de governs progressistes i feministes. S’ha generat de cop un enorme contrast per culpa d’una ultradreta que condiciona a un PP necessitat dels vots feixistes per seguir al poder. Una ultradreta que no condemna la violència contra les dones, que no creu en la lluita per la igualtat i que insulta al moviment feminista.

Les Socialistes sempre serem combatives en contra de qualsevol retrocés. En el Dia Internacional de la Dona ens cal seguir exigint polítiques públiques que garanteixin la igualtat d’oportunitats, l’erradicació de la violència masclista i el reconeixement del treball no remunerat, generalment en l’entorn familiar, sempre lligat a les dones.

Per que, malgrat els avanços, el desequilibri entre homes i dones persisteix en tots els àmbits: professional, familiar, social i personal. Per això, la lluita per la igualtat de gènere és una tasca col·lectiva que requereix el compromís de tots. I els Socialistes no permetem cap involució.

El Socialisme és feminista; venim de lluny reivindicant el paper de la dona. Aquest any lliuram els premis Maria Plaza per 23ena vegada, en un acte obert i reivindicatiu que celebram a Sa Pobla. Una reivindicació que alerta dels perills que suposa la ultradreta al poder per al moviment feminista.

El 8 de març les dones tornam als carrers per recordar la nostra lluita de cada dia per un món més just i igualitari, i continuar escrivint la història de la reivindicació feminista a Mallorca, desmuntant el feixisme.