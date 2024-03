8M: el camí assenyalat, el camí per la igualtat

Confiï en el dia que el 8M quedi en el record i ja no sigui necessari, que sigui una celebració i no una reivindicació. Avui, Dia Internacional de la Dona, es commemora la lluita per la igualtat de condicions entre homes i dones. Ocasió per a reflexionar sobre els èxits aconseguits i enumerar els reptes pendents.

Mirant enrere, l’avanç batallat per dones valentes i lluitadores és incommensurable, enfrontant-se per un objectiu just. No obstant això, veníem d’una desigualtat aclaparadora que deixa molts desafiaments per complir. Encara, estem allunyats d’anunciar una societat equitativa, per això els nostres esforços no cessen.

Com a mare d’una filla, no em planteig presentar-li una societat en la qual el seu horitzó es vegi reduït al de qualsevol home ni normalitzar la rebaixa en les seves oportunitats. Les dades no faciliten la meva intenció: la bretxa salarial ha augmentat per primera vegada des del 2017, segons l’informe de la CSIF.

Concretament, les dones a Espanya veuen minvat el seu salari mitjà en un 20% respecte als seus companys. Els contractes temporals es multipliquen per 12 quan es tracta de dones, i el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, informa que són elles les que cobren 1 i 1,5 menys per hora.

Boten les alarmes, en els llocs de treball del futur, aquells que reben una gran demanda i mostren una presència clarament masculina, presenten un panorama que pot concloure en un augment de la bretxa salarial. En moltes cases, la responsabilitat familiar continua recaient sobre les nostres esquenes, la conciliació continua exigint que el dia tengui més de 24 hores i acaba amb la renúncia a projectes. Una altra de les barreres que hem de derrocar. Des del Partit Popular, no sols condemnam la situació, sinó que donar la volta i aconseguir un canvi de tendència és la nostra meta.

Fa uns dies, es donava a conèixer la surrealista situació en la qual un violador trepitjava el carrer gràcies a la Llei del ‘solo sí és sí’ i la societat mira incrèdula com la condemna es redueix a la meitat. El pitjor: no és l’únic i tampoc l’últim, al setembre les Balears ja acumulaven 64 rebaixes. L’esquerra va elogiar una normativa que ha desprotegit i oblidat a les víctimes, ningú va acollir la responsabilitat i la seva decisió va ser llençar dards a què apliquen la llei. No és suficient una declaració d’intencions buida, la seguretat jurídica per a les dones ha de ser ferma i inqüestionable, tant com el compromís en l’erradicació d’aquesta xacra social.

El govern popular en el Consell de Mallorca ho té clar, no donarà cap passa enrere en la defensa de la igualtat. Els missatges de por llançats des d’una oposició exasperada no tenen efecte quan el missatge és clar: tolerància zero davant qualsevol actitud masclista. Des de la direcció insular de Famílies, es treballa per a totes les dones i és escèptica davant les imposicions i idees determinades.

Ara, la immensa majoria de municipis s’han sumat al programa No i Punt! de manera permanent fins a 2027; es realitzen formacions als ajuntaments per a la prevenció d’agressions sexuals; es destinen activitats a tota la ciutadania en matèria d’igualtat i diversitat, benestar, sexualitat saludable, prevenció de violència masclista i relacions intrafamiliars; el suport a la conciliació i corresponsabilitat familiar; l’acompanyament ferm a les víctimes de violència masclista. D’aquesta manera, el meu objectiu de presentar un panorama millor a les futures generacions cobra realisme.