En reivindicació de la nostra autonomia

Marga Prohens en un pleno del Parlament. / DM

Les Illes Balears estam de celebració. Aquest 1 de març fa 41 anys que es va aprovar el nostre Estatut d’autonomia. Un Estatut que ens ha permès dotar-nos d’identitat, que la política gestioni de la forma més pròxima als ciutadans en aquells àmbits on hi ha una major necessitat, o que hi hagi una plena col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments per millorar la vida dels mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs de la forma més eficient possible.

Des d’aquest Govern, i amb la presidenta Marga Prohens, vàrem acceptar aquest encàrrec amb el major dels honors possibles després que els ciutadans parlassin alt i clar a les urnes el passat 28 de maig. Vàrem entendre que es volia un canvi en la política autonòmica, tant de les polítiques com també en la manera d’executar-les.

I des d’aquesta perspectiva vàrem actuar de seguida en un dels eixos troncals que conforma l’Estat de les autonomies: l’autonomia tributària. Que cada govern de cada comunitat autònoma, tenint en compte la seva realitat econòmica, pugui gestionar de forma independent part de la política fiscal.

En el context d’inflació després de la pandèmia i dels efectes de la guerra a Ucraïna, els ciutadans varen expressar de forma contundent que era hora d’abaixar els imposts. Que era hora que els diners passassin a estar a les seves butxaques. Ens ho varen exigir, i en només deu dies, el 18 de juliol de 2023, es va convertir en una realitat amb l’eliminació de l’impost sobre successions i donacions. Perquè no hi ha res més injust que un ciutadà hagi de pagar pel que ja és seu, per la seva casa, per la seva terra, pel negoci familiar.

Avui, com a conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, però també en nom del Govern de les Illes Balears, puc dir amb orgull que cap ciutadà d’aquesta comunitat autònoma no ha de pagar per una herència dels seus pares. Mentre Espanya és l’Estat d’Europa amb una major tributació d’aquest impost, les Illes Balears són la comunitat autònoma amb la menor pressió fiscal. I a la meitat dels països de l’OCDE, l’impost sobre successions i donacions ja és història.

Així i tot, a Espanya hi ha partits que formen part del Govern central i que abanderen el federalisme, que volen atacar l’autonomia tributària de les Illes Balears i desfer a partir de la imposició el que els ciutadans varen exigir a les passades eleccions. I això no ho permetrem, i tampoc ho hauria de permetre una esquerra de les Illes Balears que encara no s’ha pronunciat.

Després de set mesos, és extraordinàriament positiu que l’eliminació de l’impost hagi tengut una gran acceptació. Lliurement, més de 2.000 famílies de les Illes Balears ─ja sigui amb herències per causa de mort o amb herències en vida─ han triat no pagar ni un sol euro. Hem possibilitat que, de mitjana, cada una de les famílies que s’ha beneficiat de la mesura estalviï 16.613 €, i que l’estalvi total sigui de prop de 40 milions d’euros. Així, hem possibilitat que molts ciutadans no s’hagin vist obligats a renunciar a les herències familiars.

Aquestes dades, i per tant la realitat, demostren que, quan els compromisos que un adquireix es transformen en mesures reals, la política compleix el seu principal objectiu: millorar la vida dels ciutadans. Aquest Govern ha vengut a canviar les polítiques, a gestionar i a escoltar la societat de les Illes Balears. Teníem un mandat clar i hem complert amb la paraula donada. I no ho deixarem de fer durant tota la legislatura.