Armengol llega tarde y mal tres años después, Prohens no llega

Francina Armengol, con ella el PSOE balear y el Ejecutivo que presidió hasta que perdió las elecciones en mayo de 2023, confronta muy serio problema. Actuó, al menos, con llamativa negligencia en el asunto de la compra de mascarillas al sinvergüenza de koldo, protegido y patrocinado por José Luis Ábalos. Desgañítese el voluntarioso Negueruela para tratar de salvar a su jefa. Parece que la hoy presidenta del Congreso de los Diputados no estará en disposición de dar cumplida y satisfactoria respuesta al retraso de tres años, cuando recogían los bártulos para marcharse a la oposición, en reclamar los millones de euros a la empresa de Koldo, que, para mayor recochineo, les hizo el consabido corte de mangas. Mal lo tiene Armengol. Su continuidad en la presidencia del Congreso de los Diputados puede que esté blindada. Lo cierto es que su imagen, veremos si algo más, queda hecha unos zorros. Con un poco de ética, esa a la que no se la espera por ninguna parte, haría mutis por el foro. No sucederá. Queda acreditado cómo actuó el Gobierno que la señora Armengol presidía, de qué manera tan vergonzante se escabulló cuando de lo que se trataba era de reclamar con contundencia la devolución del dinero público defraudado. Además, para que no falte de nada, el PSOE volvió a contratar a la trama tras la primera entrega fraudulenta de mascarillas. El poder que irradiaba la cercanía a José Luis Ábalos era contundente.

Ahí está Francina Armengol, con sus cadáveres en el armario, y en el armario están los de la actual presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens; hete aquí, como ayer informaba Diario de Mallorca, que el juez instructor de la Audiencia Nacional que escudriña el fraude perpetrado, señala que «puede colegirse que el ejercicio de la influencia por parte de Koldo (sobre el Gobierno de Prohens) ha surtido efecto». Se entiende la renuencia expresada por el PP balear para constituir la correspondiente comisión de investigación en el Parlamento autonómico. Si se liberan las furias cualquier cosa es susceptible de ocurrir. Que la beatífica, no menos farisaica, congregación de Més (antes PSM) nos salga con que quien debería pedir la comisión de investigación es el PSOE y que está a tiempo de hacerlo, es apunte a pie de página sin transcendencia, meramente informativa.

Tenemos al PSOE balear tambaleándose, al PP balear acongojado temiendo que la crecida acabe por llevárselo también por delante. El diputado Sagreras (quién diantres los elegirá para los cargos que ocupan), portavoz del PP, balbucea que están a la espera de las explicaciones de Armengol, y ya se verá qué hacen. Se escudan en que la cuestión se ha judicializado, que ellos se han personado en la causa. Todo muy aseado. Sucede que lo que se va conociendo abre la fundada sospecha de que tanto PSOE como PP quedan señalados por el pufo que montó Koldo, siempre, insistamos en ello, bajo el manto protector de Ábalos. Se queda a la espera de conocer por dónde discurren los acontecimientos.

Cuestión política, tanto nacional como doméstica, que conviene no dejar de lado, destacarla las veces que sea necesario. Ábalos es responsable político de lo que hizo su asesor; si aduce ignorancia, peor: saltaron muchas alarmas para que antes de que el desaprensivo llegara al punto de no retorno se prescindiera de sus servicios. ¿Por qué no lo hizo? Nunca lo dirá José Luis Ábalos. En el pecado lleva, llevará, sentida penitencia: su carrera política se finiquita con deshonor. Empiezan a columbrarse las razones por las que el presidente Sánchez lo apeó sin aparentes razones de su Gobierno.

Si ese es el futuro de Ábalos, qué contar del vicepresidente del Gobierno balear, Antoni Costa, otro que deambula atribulado. Ábalos es detritus político, que ha de ser eliminado, ¿Y Costa, que contrató para un cargo público a su amigo agresor sexual (presunto) sabiendo la fechoría que había perpetrado al haber sido expulsado de la Universidad? Le extendió su manto protector, que creyó invulnerable. Ábalos de pacotilla.