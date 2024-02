Rastatopoulos anda por ahí

Hay dos aventuras de Tintín que no son como las demás. No pertenecen al Tintín primitivo y tampoco al más estilísticamente depurado. Me refiero a El misterio de las naranjas azules –película con actores de carne y hueso– y a Tintín y el lago de los tiburones –película ésta de animación–. Ambas fueron trasladadas luego a libro o álbum y se vendieron, también, en papel. Eran frutos raros de la cosecha Hergé, pero aunque la mayoría de tintinófilos les cogimos cierta manía –rechazo incluso–, con el tiempo vemos en ellos algún rastro o eco de lo que nos hizo y hace felices en las aventuras originales de Tintín y de una forma u otra hemos acabado rescatando esas historias.

Estas semanas se ha destapado un caso de bibliofilia criminal: la desaparición de las primeras ediciones de los libros de Pushkin y de Lermontov de varias bibliotecas públicas europeas. Lo que nos hace temer que hayan desaparecido de todas aquellas bibliotecas que guardaran ese tesoro de la literatura rusa. ¿Cómo se detectó? Porque en su lugar aparecieron facsímiles impecables de las obras de ambos autores, tan impecables que en principio dieron el pego. O sea que la operación ‘Secuestrar a Pushkin y Lermontov’ debió empezar hace tiempo. ¿Lugares comprobados?: Francia y Letonia, de momento; quizá haya más. Regresemos a Tintín: en El lago de los tiburones el profesor Tornasol ha inventado una máquina que produce perfectos duplicados de las obras de arte de nuestra civilización. Y el malvado Rastapopoulos quiere hacerse con ella para robar en todos los museos del mundo. Cuando le conté a mi hermano Javier la historia de los facsímiles rusos exclamó: ‘El lago de los tiburones’. Y durante unos segundos parecimos los hermanos Pájaro en su residencia de Moulinsart, antes de que la comprara Haddock con el tesoro de ‘El unicornio’ y acabara siendo su casa y la de Tintín y Milú y el inefable Néstor. Con irrupciones del impertinente Abdallah, de Serafín Latón corredor de seguros y de La Castafiore, esa gran diva operística. En fin, uno se divierte como puede y quiere. Pero, ¿quién era Rastapopoulos en este caso? ¿Por qué desaparecían Pushkin y el autor de Un héroe de nuestro tiempo? ¿Hay alguna relación secreta entre la muerte por duelo –así fallecería Pushkin–, el título de Lermontov y los robos? Si estos hubieran sido de una princeps de Shakespeare o de Byron, ya tendríamos a un émulo de Holmes o de Poirot tras la pista de un bibliófilo apasionado, dispuesto a todo. Si de Dante, podríamos convocar al fantasma de Andreotti, que siempre fue un experto en el autor de la Divina Comedia. Pero ¿Rusia? Y, sobre todo, ¿los duplicados? ¿Para qué mantener el engaño? ¿Para qué ganar tiempo? La literatura en Rusia es más que una pasión; es incluso el espíritu de una nación y enciende polémicas, destierros y duelos como el de Pushkin –no hace mucho, una discusión sobre Dostoievski acabó a bofetada limpia–, destinos como el de Ajmátova, o la muerte en un gulag como fue el caso de Mandelstham, que había escrito un poema donde Stalin no salía bien parado y el ogro georgiano –que ahí donde lo ven era un fino lector de poesía– lo mandó a Siberia a morir. (Es conocida la llamada telefónica de Stalin a Pasternak para preguntarle su opinión sobre Mandelstham cuando ya lo había mandado detener y su acusación tácita de cobardía por no defenderlo). En fin, que la madeja de la literatura no es en Rusia algo que pueda desenredarse sólo entre escritores, pero son los escritores quienes más palos reciben. Actualmente Boris Akunin ha tenido que marcharse al extranjero. Como lo hicieron Ludmila Outlidskaia o Dimitri Bykov. Y antes que ellos, desde que empezó la guerra, otros tantos. Acusados todos de traición por mostrar dudas, escepticismo o discrepancias frente a la guerra de Ucrania. Lo que debería plantear otra cuestión no menor: que parte de la gran literatura rusa –y escrita en ruso– es ucraniana. Estos días, una película basada en la gran novela de Bulgakov, El maestro y Margarita, es objeto de encendidas polémicas en Moscú, con acusaciones de traición y tutti quanti. Hablamos de una novela y de su adaptación cinematográfica. O sea, la liaison entre literatura y política a la carga de nuevo y el simbolismo de Bulgakov cobrando actualidad de nuevo también. Eso sí: con más grandeza que cuando ocurre por aquí por unos ripios politizados o los trastornos sicalípticos de cualquier autonomía. Las desapariciones de los dos grandes maestros rusos en las bibliotecas occidentales nos anuncian algo que aún no sabemos descifrar. Pero me temo que nada bueno: Rastapopoulos anda por ahí.