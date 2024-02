La inclusión como estrategia

«España es hoy una democracia más completa» porque «todos los actores políticos están dentro». Esta reflexión fue efectuada por Pedro Sánchez el pasado sábado en una entrevista de prensa publicada en Cataluña.

Efectivamente, España es un país complejo en el que la geografía y la historia se confabularon en la formación de una unidad ibérica, con la excepción de Portugal, que eligió seguir su camino por separado gracias a las posibilidades expansivas que le otorgaba su gran fachada atlántica, de espaldas a la Europa mediterránea. Y la cuestión territorial ha sido siempre una asignatura pendiente de la normalización política, siempre tardía en este país (Cela, perspicaz, escribió una vez que España es una mujer con la menstruación retrasada). Y en el siglo XX, España tuvo que pelear con el problema, que no solo no se resolvió sino que fue causa importante de inestabilidad. La Restauración consideró vagamente aquella diversidad, que la República elevó al rango de verdadero autogobierno de los territorios históricos, pero las dictaduras de Primo y de Franco fueron centralistas y castradoras. Lógicamente, la Transición había de conducir hacia una España descentralizada, cuya Constitución fue lamentable ambigua en este punto: al no poder optar por el federalismo ni mucho menos por un modelo confederal (en aras del consenso), se inventó aquello del Estado de las Autonomías, que resolvió el problema a medias y que hoy se ha convertido en una gran piedra en el camino.

Euskadi y Navarra jugaron bien sus cartas y hoy lucen sus derechos históricos. Pujol, en un error histórico que no aclara del todo en sus memorias, no quiso seguir aquella senda y Cataluña permaneció en el régimen autonómico general, defectuoso y polémico.

Todo esto, apenas enunciado levemente, es lo que nos ha traído hasta aquí. El descontento de Cataluña desde la marcha de Pujol en 2003 tiene razones objetivas, se compartan o no. La negativa de Madrid a negociar cualquier solución inteligente y creativa fue desechada abruptamente por Rajoy en septiembre de 2012 y el cántaro se acabó rompiendo de tanto ir a la fuente. La crisis ha sido de tal envergadura que ha terminado en los tribunales, aunque la sangre felizmente no haya llegado al río.

Si se intenta eludir toda hipocresía, habrá que reconocer que nadie es inocente en este pleito. Y que lo realmente importante es regresar ahora todos juntos al paraguas del estado de derecho, del que procedemos todos (la Constitución de 1978 tuvo el impulso y el apoyo de los nacionalistas periféricos, así como de porcentajes abrumadores de electores). Por ello, hay que considerar este axioma bastante lógico: si se hubiera mantenido la inflexibilidad del Estado ante las apelaciones autodeterministas de la periferia en un marco de aplicación estricta de la ley, con presos y exiliados, probablemente no se hubiera podido evitar la secesión a medio plazo, al margen de que la crisis política se volvería también económica y social. Por lo tanto, lo productivo, lo democrático, lo ético es intentar apaciguar a las partes para recuperar el método democrático en la resolución del conflicto.

Ejemplos como el canadiense nos informan de que es absurdo imaginar que el problema tiene solución, pero sí está demostrado que con el uso de la inteligencia política y del derecho es posible conllevarlo, como pedía el visionario Ortega. También estamos viendo que se confirma cada vez más la tesis de que la sociedad catalana prefiere el actual statu quo siempre que consiga determinadas mejoras que es posible negociar en el marco multilateral español. En Québec se mantiene una reivindicación permanente en favor del idioma y de las señas de identidad, pero ya no se plantea un nuevo referéndum de autodeterminación. Pues bien: eso significa el retorno de todos los actores catalanes a la Constitución. Y quien propugne lo contrario, la confrontación y la enemistad, no solo tendrá que asumir la responsabilidad que contraiga con esta imprudencia sino que experimentará una segura derrota en las urnas. Feijóo ha dado alguna muestra de que ya lo ha entendido, y de que lo que realmente le molesta es no poder ser él el gestor de la amnistía.