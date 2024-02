Las movilizaciones agrarias se extienden sin tregua por toda Europa; Francia, Alemania, Holanda, Portugal, Italia, España. Los gobiernos europeos tratan de responder y poner calma, pero nada de lo que ofrecen llega a satisfacer las demandas. Los mensajes llegan bien, pero no alcanzo a saber, si un ciudadano cualquier y ajeno a esta realidad, entiende lo que ha sucedido para llegar a este punto. El origen concreto de cada movilización nacional es distinto, pero hay claves comunes. Sirva este primer artículo para poner las ideas encima de la mesa. No será el último. Merece la pena seguir de cerca la evolución de todo este conflicto.

Primer punto. Un sector en permanente proceso de reconversión. Cada 3 minutos desaparece una explotación agraria en Europa. Las dificultades por las que pasa el sector agrario no son nuevas y las demandas tampoco. Si leyeran los manifiestos agrarios de las últimas décadas del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI verían como coinciden en un 70% con las actuales. Las movilizaciones agrarias son cíclicas, tienen fuerza, son llamativas y, además, la sociedad hasta ahora, las percibe de forma constructiva. Pero atención. Esta percepción puede cambiar. El sector agrario no puede olvidar que la sociedad ha cambiado. Hay mensajes que suscitan apoyo unánime como es el de precios justos o el control de las importaciones, pero si el sector se aleja del sentir general en temas como el medio ambiente, reducirá su apoyo social. Hemos asistido a un nuevo ciclo de movilizaciones. Recordarán en el año 2019 los cinco meses continuos de «Agricultores al Límite». Luego vino la covid y en el año 2021 tuvimos una fuerte movilización de los sectores del campo que culminó en una manifestación en Madrid. Estamos ante una nueva ola de protesta, esta vez a escala europea.

Segundo punto. El sector sufre una crisis agravada en toda Europa. El proceso inflacionista sobre los insumos y costes de producción ha golpeado fuertemente en la economía de las explotaciones. El sector no ha podido repercutir estas subidas en los precios a los que vende sus productos. Las adversidades climáticas, como la pronunciada sequía, debidas al cambio climático, afectan de forma severa, y las condiciones de producción y de viabilidad son cada vez más difíciles. La normativa ambiental es cada vez más exigente y la burocracia absorbe cada vez más tiempo. Mientras, las importaciones de productos procedentes de terceros países con normas ambientales y sanitarias más laxas, les hacen la competencia desleal.

Tercer Punto. La clave esencial de las movilizaciones está en la Unión Europea. Los aspectos nacionales o autonómicos son secundarios. Cada movilización local o nacional tratará de trasladar particularidades propias, pero el objetivo está en las políticas de la Unión Europea. El Pacto Verde Europeo se ha convertido en el foco de la protesta de todo el sector. Esto no debería haber sido nunca así. Negar el rechazo sectorial existente es contraproducente. Aceptarlo no significa abandonar el Pacto Verde Europeo. Se trata de abordarlo. Es un tema de ritmo. Lo he dicho innumerables veces. Ha habido un error estratégico y político en su desarrollo y aplicación. Los Ministerios de Agricultura nacionales; tanto el francés, como el alemán, el polaco o el español se ven incapaces de frenar el ritmo de la Comisión Europea. Por otra parte. «No se puede hacer más con menos». La financiación de la nueva Política Agraria Común para el periodo 2023 – 2027 nació con un 7,5% menos de presupuesto sabiendo todos los retos derivados de la Agenda de París. El desarrollo de nuevas normas y sistemas de control que afectan a todos los aspectos claves de la producción agraria es muy amplio. He contado hasta 12 reglamentos y directivas aprobadas o en proceso de aprobación que se refieren a fertilización, fitosanitarios, protección de zonas de alto valor natural, reducción de emisiones, protección de suelos, transporte de animales. Todo está bien, pero se necesita tiempo. Tiempo tanto para el sector, como para las propias administraciones agrarias que nos sentimos abrumadas y con pocos recursos. En este escenario, la Unión Europea no resuelve cuestiones claves de coherencia como la competencia desleal que se genera con la entrada de productos con otros estándares ambientales y sanitarios.

Cuarto punto. La desvertebración del sector agrario y la penetración de la ultraderecha en el campo. Conviene recordar que el Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural es el polaco Janusz Wojciechowski, elegido por el «Partido Ley y Justicia». Un partido claramente ultraconservador, ultracatólico y en principio proteccionista. Es la cuota en la Comisión del Grupo de los Conservadores del Parlamento Europeo. En los cinco años que lleva de Comisario, no ha conseguido establecer otro ritmo y prioridades a las que tenemos en este momento. Conviene recordarlo porque son las mismas fuerzas ideológicas que hay detrás de estos partidos, las que actúan de forma incendiaria en los campos europeos y penetrando en las estructuras y plataformas de movilización. Saben que las cosas no funcionan así. Arengar a las masas sin nada realista que ofrecer solo aumenta la frustración. Me preocupa que se produzca un desbordamiento de las organizaciones agrarias representativas. La creación y alimentación interesada desde fuerzas ultraconservadoras de Plataformas de Agricultores y Ganaderos es una prueba más de la irresponsabilidad con la que operan. Hay que apoyar al sector agrario organizado. Tendrán que mantener una tensión muy fina entre responder al descontento real del campo y mostrarse como actores útiles con los que se puede pactar.

Quinto punto. El único camino posible. Fortalecer el «Dialogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura en Europa». Lo anunció en diciembre. Lo inauguró el pasado 25 de enero la presidenta de la Comisión. Todo esto sucede en el peor momento posible. A seis meses de las elecciones al Parlamento Europeo y en un clima de fuerte disputa por el control de las instituciones europeas. La ultraderecha va a tratar de ganar peso y tratará de capitalizar las movilizaciones del campo. La izquierda, lamentablemente, no logra articular un discurso y estrategia coherente con el sector agrario. Pero lo que ha acelerado este proceso de desconexión del campo con Europa, ha sido la actitud y el abandono de la Democracia Cristiana Europea, con la CDU a la cabeza, de lo que era una de sus bases sociales y territoriales más fuertes en el continente. El Diálogo Estratégico es importante, necesario, urgente y debe ser muy profundo. Si este proceso se cuidara y se combinara con medidas transitorias de flexibilización y de apoyo al campo, tendríamos una nueva oportunidad. Lo contrario me temo que significará perder al sector para siempre. Por lo pronto, al cierre de este artículo, me salta la noticia de que Von der Leyen anuncia la retirada del Reglamento de control de pesticidas que planteaba su reducción al 50%.