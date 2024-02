Los anglosajones utilizan el dicho «el diablo está en los detalles» para referirse a que hay que ser meticulosos cuando afrontamos temas complejos. De hecho, para ellos, quien es capaz de fijarse en esos pequeños detalles es capaz de marcar la diferencia.

No descubro nada nuevo diciendo que el señor Galmés no es anglosajón y tampoco si digo que parece que no ha leído a Flaubert que también decía «el buen Dios está en los detalles» para referirse a lo mismo pero desde un punto de vista más amable. Quizás por eso, el señor Galmés no marcará ninguna diferencia como presidente del Consell de Mallorca.

Ya hace más de 6 meses que el señor Galmés llegó a la Presidencia del Consell de Mallorca prometiendo que venía a «solucionar todos los problemas de los mallorquines». Puestos a ser demagogos, ¿por qué no hacerlo a lo grande?, debió pensar.

Ahora solo necesitaba una gran idea para ejemplificar su pensamiento, algo casi místico, algo como: «¿desembossar?». Bueno, nadie es perfecto. ¡Decidido! Ese sería el eje del discurso. ¿El cómo?, no importaba. ¿Los detalles?, no importaban. ¿Las consecuencias?, no importaban. El objetivo ya estaba claro: «desembossar» para gobernar.

Armado con esa gran idea nos prometió eliminar los atascos de Mallorca. «Desembossarem Mallorca con más coches y dejando que vayan más rápido», proclamó. Las consecuencias ya las sabemos, más atascos, más coches, menos transporte público y más contaminación. Pero el señor Galmés todavía no había acabado su misión «desembossadora».

Lo siguiente que nos prometió fue eliminar todas las listas de espera declarando que las personas vulnerables eran la prioridad del nuevo gobierno de PP-Vox en el Consell de Mallorca. Una vez más no había pensado en los detalles. Por eso, quizás se le olvidó incluir nuevas inversiones en residencias y centros de día para personas mayores dependientes en el primer presupuesto que aprobaron o quizás, por no pensar en los detalles, eliminaron el escudo social para proteger a familias y personas en riesgo de exclusión proclamando que se trataba de «paguitas» electorales, como le susurraban al oído sus socios ultras. La consecuencia de todo eso: más listas de espera que nunca y mayor sufrimiento para las personas más vulnerables.

A estas alturas no sé de qué me sorprendo. Al fin y al cabo, el señor Galmés es un fiel representante de la forma de hacer de la derecha y la ultraderecha. PP y Vox nunca han pretendido solucionar los problemas de todos los mallorquines, en todo caso, los problemas de algunos mallorquines escogidos. Así se explica que una vez en el poder aquello que prometieron ya no sea una prioridad y que sus esfuerzos se dediquen a cambiar nuestras percepciones de lo que es importante y adaptarlas a las nulas capacidades que demuestran gestionando o defendiendo un programa de gobierno propio. Hablemos claro, esta gente ha venido a gobernar con la ley del mínimo esfuerzo. Reconozco que en eso son unos maestros. ¿Qué hay problemas de vivienda?, pues hago un decretillo inútil y digo que ya no lo hay. ¿Qué hay problemas de circulación?, pues cambio una señal de 80 km/h por otra de 100 km/h y arreglado. ¿Los detalles?, cuando venga la izquierda y así la criticamos.

Detalle a detalle, al señor Galmés se le ha ido olvidando lo más importante: que el poder solo tiene sentido si se utiliza para mejorar la vida de la gente. A él le importa poco, porque ya tiene lo que tanto ansiaba: la silla y el bastón de mando. Al final de la legislatura, si consiguen llegar con su pacto no pacto PP-Vox, podremos valorar si los mallorquines prefieren un desgobierno como los liderados por Marga Prohens y Llorenç Galmés que mienten descaradamente para conservar el poder o prefieren un gobierno valiente como los liderados por Francina Armengol y Catalina Cladera, con sus aciertos y sus errores, pero siempre preocupados por hacer de estas islas un lugar mejor donde vivir. Pero ese ya será otro nivel de detalle…