Els tords volen baixos...(recordant Guillem Pomar Llambias)

L’altre dia vaig assabentar-me de la mort d’en Guillem Pomar Llambias, exfuncionari del Govern i activista ciutadà entre moltes altres facetes, tal com explicava en un sentit obituari el periodista Maties Oliver al diari Última Hora. Es pot dir que en Guillem va ser el primer funcionari que vaig conèixer quan vaig entrar a l’Administració; corria l’any 1978 i jo tot just acabava d’aprovar les oposicions a l’Administració Civil de l’Estat, concretament al Cos administratiu. Record que quan me’l presentaren estava assegut davant una taula sobre la qual hi havia un llibre enorme, vaig quedar realment impressionat. Treballava al Servei d’Habilitació (un precedent de les actuals Unitats de Gestió Econòmica) i m’explicà que allò era el llibre de caixa on escrivia les entrades i sortides que anava anotant escrupolosament, gairebé amb una precisió d’orfebre. Corrien temps d’ànsies de llibertat; no feia gaire que havia mort en Franco i a l’oficina (la Delegació Provincial del Ministeri d’Indústria, ubicada a la Torre Asima del Polígon de Son Castelló) s’hi respirava un ambient fins a cert punt tens, manifestat en la nostàlgia que alguns funcionaris sentien encara pel règim que tot just havia finit i l’anhel d’obertura que sentia el funcionariat diguem-ne més progressista, que normalment coincidia amb les generacions més joves. En Guillem pertanyia a aquest segon grup, indubtablement.

Jo era gairebé un nin (tenia 19 anys) i he de confessar que em va obrir els ulls en moltes qüestions, vull dir que en aquest sentit va ser alguna cosa més que un simple company de feina. Record que el primer sou que vaig guanyar me’n vaig anar amb ell a veure el Barça al Nou Camp. Es jugava el partit de tornada de les semifinals de la Recopa d’Europa. El Barça havia perdut amb l’Anderlecht 3-0 i havia de remuntar aquest resultat. I el remuntà, vaja si el remuntà, amb una galopada del ‘Torito’ Zuviría que en Guillem, no fa gaire i a través del WhatsApp, m’envià a manera de recordatori en un vídeo que guard com un tresor. És cert que estimava Palma, en Guillem: estimava els seus bars i locals d’oci, certament, però també estimava aquesta Palma que de mica en mica anam perdent a canvi dels doblers fàcils i la venda del patrimoni al millor postor. Balearico obstinat, no s’estava de dir que el Mallorca havia fet moltes mangarrufes, per arribar aquí on ha arribat, a la qual cosa jo li responia que els temps havien canviat i que calia que ens miràssim aquestes qüestions d’una altra manera, sota una altra prisma. Però era caparrut, en Guillem (jo també), i tal vegada aquesta caparrudesa va ser l’element que va fer que mai ens distanciàssim del tot i que sempre conservàssim una relació cordial, basada en el respecte i la tolerància mútua.

La mort d’en Guillem s’ha esdevingut pocs dies després de la de n’Antònia Matamalas, una altra notable activista ciutadana a Manacor. Els tords volen baixos, diu una coneguda expressió mallorquina que vol dir que hi ha magror, manca de recursos. En aquest cas la pèrdua es refereix a recursos humans, persones que vas deixant al llarg del curs d’aquest riu complex i cabalós que és la vida. Potser sigui casualitat, però en l’interval que va de les festes de Nadal a la primera setmana de febrer i al llarg dels anys he experimentat importants pèrdues familiars. Segur que no som l’únic, ni prop fer-hi; però aquests dos darrers traspassos tan propers m’han fet sentir encara més poca cosa, més vulnerable als esculls d’aquest riu al qual feia referència. Però també més ric, en comprovar que totes aquestes persones -com ara en Guillem Pomar- m’han aportat coneixements i vivències que guardaré sempre com un preuat tresor a la petita cova del meu cor.

Els tords volen baixos, certament. Però aviat els dies s’allargaran i ens mostraran ufanosos aquesta llum i aquesta claredat que ara enyoram. Ben mirat, aquestes pèrdues constitueixen també petits fanals en la nostra travessia, llums d’oli que ens acompanyaran sempre i que ens guiaran en el camí de la rectitud i l’estima que amb tanta avidesa anhelam.