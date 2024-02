Creemos estar haciendo cosas con el mundo digital, pero es el mundo digital el que hace cosas con nosotros. No pasa nada, siempre ha sido así. El fuego, por ejemplo, nos creó a su imagen y semejanza. Somos fuego, vivimos rodeados de él. Ahí están los mecheros y las cerillas y las cocinas de gas y las tracas de Valencia. El fuego cambió la digestión de los alimentos y acabó con el frío y transformó la oscuridad. Somos su resultado. Para que el motor de los automóviles o de los aviones arranque hace falta una chispa inicial que es puro fuego. Si hay tantas tumbas al soldado desconocido, cada una con su llama, es porque han muerto a millones, matados por el fuego de la pólvora. Decimos «al soldado desconocido» y no «a los soldados desconocidos» porque la muerte, en singular, parece menos muerte. El fuego nos ha obligado a matar, en fin, del mismo modo que nos ha obligado a cocinar.

No inventamos las cosas para poseerlas, sino para que nos posean como nos posee el lenguaje, que nació en plan herramienta y ha devenido amo. Quiere decirse que estamos lingüísticamente programados para creer en la patria o en Dios o en Lucifer, pero también en el libre mercado o en el intervencionismo. Todo ello por no hablar de la electricidad, que creemos haber descubierto cuando fue ella la que nos descubrió. Somos sus conductores, sus propagadores, sus consumidores, y también quienes pagamos el recibo de la luz. ¿Y la rueda?, preguntarán algunos. Tampoco la inventamos: estaba ahí, en la naturaleza, en los cantos rodados, en los remolinos del viento, en la boca de los hormigueros, en las semillas, en la geometría de las plantas. Nos hacía guiños para que la tomáramos porque, una vez tomada, seríamos tomados por ella. ¿Alguien es capaz de imaginar un mundo sin la rueda de los coches, de los trenes, de los camiones, de los patines o de las bicicletas? ¿Sin las ruedas dentadas? ¿Sin las ruedas de molino con las que comulgamos? ¿Sin las ruedas policiales de reconocimiento?

Pues no. Nadie. Lo mismo ocurre con el universo digital, del que somos sus siervos ya. No podemos dejar de mirarnos en él. Las cosas que inventamos nos reinventan, nos hacen, nos deshacen. Por cierto, que me acaba de entrar un mensaje en el móvil.