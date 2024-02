Trampas judiciales

Quizá no hayamos ponderado debidamente la gravedad del comportamiento tramposo del Partido Popular en relación a su negativa sistemática a negociar la renovación ordinaria del Consejo General del Poder Judicial, que debe realizarse cada cinco años y que requiere una mayoría cualificada de parlamentarios del Congreso y del Senado. Cualquier observador medianamente lúcido llegaría indudablemente a la misma conclusión: el Partido Popular ha vulnerado conscientemente la ley fundamental de nuestro sistema democrático para obtener una ventaja posicional; la que le otorga una determinada correlación de fuerzas en el seno del Consejo General, que fue resultado de una renovación que tuvo lugar en tiempos de Rajoy, en 2013, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta. Si el lawfare existe, y no hay indicios de lo contrario, estaríamos en presencia de una politización descarada de la justicia.

La cerrada actitud del PP no tiene alguna otra causa: se debe exclusivamente a mantener el amparo fraudulento del sector conservador y mayoritario de la corporación judicial, dotado con el poder que le concede el control del órgano de gobierno de los jueces. Esta servidumbre era/es especialmente valiosa en una época en que el PP tenía/tiene muchas cuentas con la justicia por una historia demasiado larga y densa de corrupción.

El pretexto esgrimido por el PP para posponer la renovación pendiente (el retraso es de más de cinco años) es totalmente inverosímil: exige como condición una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que «los jueces elijan a los jueces». Sería tan escandalosa esta componenda (todos sabemos que hay una mayoría clara de jueces conservadores, como se desprende de la estructura de su representación profesional en las asociaciones) que ni siquiera Rajoy se atrevió a plasmarla, a pesar de que Ruiz Gallardón insistía en ello.

Pero Feijóo no ceja: este pasado jueves, al comentar la reunión que han mantenido en Bruselas González Pons, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños y el comisario de Justicia de la UE Didier Reynders, ha manifestado que el acuerdo sobre el CGPJ debe ser global: «Mientras no se cierre todo, no vamos a poder acordar nada».

Para este viaje no hacían falta alforjas. La Comisión lleva años —no exagero— diciendo al PP y a quien quiera escuchar que primero hay que renovar el actual Consejo (cumplir con la Constitución) y después ya se hablará de la reforma del modelo. A Feijóo el modelo no le importa: lo único relevante para él es que se cumpla el sagrado designio que la derecha esgrime frecuentemente con cara de trascendencia, y que consiste en admitir que ella tiene la predestinación sagrada de ostentar el poder, y cuando no es así sucede una grave irregularidad cósmica.

Es evidente que el gobierno no debe perder un minuto más intentando pactar lo que Feijóo no quiere negociar lealmente. El vigente modelo de designación de consejeros del CGPJ es impecable, puesto que el parlamento, residencia de la soberanía, elige entre los magistrados propuestos por ellos mismos. Por consiguiente, Europa no tiene nada que opinar al respecto. Y si no se acepta esta evidencia, la solución al bloqueo pasa por una reforma del sistema de elección: se deben mantener las mayorías cualificadas necesarias (mayoría de tres quintos solo para los ocho consejeros que pertenecen al rango de abogados y otros juristas), permitiendo que los doce vocales elegidos entre Jueces y Magistrados sean elegidos por mayoría absoluta cuando, transcurrido un determinado plazo, no se haya conseguido la mayoría cualificada.

Asimismo, será necesario reevaluar las funciones y competencias del Consejo porque algo ha de haber de enfermizo en él en su actual configuración para que sea tan anhelado su control. Una mayor profesionalización redundaría sin duda en una mejor y mayor neutralidad, que hoy se ha perdido en la cúpula de la judicatura. Por fortuna, la opinión pública discierne perfectamente entre el buen hacer den los 5.500 jueces españoles en activo, que contrasta con las politiquerías de una cúpula que, en cierto sentido, desluce el prestigio de una de las profesiones más dignas que sostienen nuestro modelo de convivencia.