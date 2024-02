Palma sin árboles. Se supone que para evitar incendios o cualquier otra milonga. Los pinos del mirador de la Catedral eran de alto riesgo de propagación, ya no harán sombra ni acogerán a los animales de pluma que allí formaban su medio. Cuando apriete el sol en verano se les echará en falta. Como a los tilos casi centenarios que en Bunyola se arrancaron de la avenida que recibe a los visitantes desde Camí Vell o Santa María y es que la manía de los políticos con los árboles es del todo persecutoria o parece que el reemplazo por nuevos mueva algo que no sabemos. Conozco particulares que han masacrado algarrobos centenarios para poner placas y lo quieren arreglar sembrando naranjos y pasando al regadío. La mediocridad no es exclusiva de la política que llevan a cabo los que mandan en las instituciones, pero ya hay demasiados antecedentes como los chopos que en su día se cortaron en la estación de Santa Maria o los últimos y viejos tilos de Son Espanyolet, en el Barranc, frente a la Juaneda para ser sustituidos por bazofia vegetal. Los pollancres del Marítimo frente al Hard Rock que en su día se talaron eran coetáneos de los masacrados en Porta del Camp y sembrados en tiempos de D. Emili Darder que tuvo que ver y mucho en su plantación y bienestar de los vecinos.

Los bellaombres, que también vienen de lejos , no son los más problemáticos entre los exóticos, tienen algún precedente a parte del recordado por la sra. Celeste. En el Born ya se taló impunemente un gran ejemplar que debía molestar lo suficiente a la logística de una empresa de las primeras del Ibex 35.

Hagan el favor de no venir con cuentos a estas alturas. Hace tiempo que en esta materia todos ustedes han perdido el norte. Recuerda, usted, la palmera que mató a una mujer en el Parc de la Mar. Otra cayó no hace tanto segando la vida de una chica en Barcelona. El Ayuntamiento de la condal anunciaba que correría con los gastos del entierro. Qué generosos. El paternalismo no es patrimonio de un solo partido. Tanto allí como aquí siguen sin un plan y continúan plantando morralla vegetal que hay que colocar en forma de tipuanas o de palmeras canarias que son extrañas en esta tierra como un mapache. Sin ir más lejos, en días de viento y en un par de años hemos tenido que ir llamando al 112 por la peligrosa inclinación de algunas escolióticas palmeras de la Llotja. Y ustedes siguen comprando palmeras canarias con dinero público engrasando la rueda de los problemas a largo plazo teniendo la posibilidad, en el litoral, de repoblar, y recuperar, la disminuida población de tamarells.

No digan que ustedes miran por la gente pues nos podemos poner a temblar. En el parque del Retiro, en Madrid, sin ir más lejos un joven militar, volviendo de un servicio en el exterior, perdió la vida hace unos años mientras merendaba con sus hijos pequeños. No hacía viento y una rama se desprendió sin previo aviso o atisbo de peligro. Cuatro años más tarde la víctima fue un niño. Casi siempre en estos episodios terribles se encuentra alguna tipuana. De esa especie, como con otras exóticas, Palma (y Mallorca) van llenas y sí, con esa porquería de árboles que llegan a parecer enredaderas buscando la luz y desafiando la gravedad alguien debió tener bastantes beneficios pues llenan toda la ciudad de sus mediocres y retorcidos troncos que son absolutamente para otras latitudes.

Si les preocupa la seguridad de los ciudadanos me parece que van a tener trabajo para comenzar por el principio y antes que masacrar esas estables bellaombres, mucho más sólidos, pueden comenzar por el litoral y terminar por cada calle donde reinan esas malditas tipuanas. Cualquier día puede haber otra tragedia. Conviene un exhaustivo registro calle por calle. Pueden plantar robles, encinas, olivos o lo que sea pero de crecimiento lento y sostenido. Incluso algún madroño que no precisa de agua y muy pocas veces representa algún peligro (nuestra arbocera). Arbutus unedo. Que sean endémicos y no gasten recursos, pero que no sean esa bazofia que alguien ha ido colocando durante años y sacando del lugar de origen como también se hace con otros seres vivos que luego pagan el plato, los declaran invasores y los exterminan siendo inocentes. Si les preocupa la ciudadanía establezcan una hoja de ruta, calle por calle y comenzando por donde hay colegios y guarderías. Se dejen de películas de terror con cuatro apacibles troncos que sombrean la muralla, troncos que presentan más solidez que las diferentes gestiones que se han sucedido en materia de invertir dinero público en botánica y en asegurar la integridad de los transeúntes . Hagan el favor, reflexionen. No nos tomen por imbéciles. Respeten la vida. Atentamente.