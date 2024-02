Un sistema en descomposición

Puede que todavía haya ciudadanos que se dejen convencer por la propaganda del Gobierno de que viven en una democracia plena. Según Transparencia Internacional en la lucha contra la corrupción estamos en el puesto 36 de 180 países, y en el 14 entre los 27 de la UE. Pero cada día que pasa se demuestra que sólo los abducidos por el sectarismo ideológico más burdo son capaces de defender públicamente esa ficción de un país que ha superado sus divisiones ideológicas y territoriales y se ha convertido en el mascarón de proa del progresismo mundial. Una cosa es la izquierda y otra la creencia en el progreso como ideología. Una viñeta de El Roto lo contaba: «las ideologías significan un gran ahorro para el pensamiento». Izquierda es lucha por la libertad y la igualdad de derechos, es lo contrario a toda utopía. El camino de la utopía es el de la sociedad perfecta que, como tal, es el camino del totalitarismo. Los humanos somos desiguales unos de otros por nuestra naturaleza, pero capaces de reconocernos iguales en derechos para poder desarrollar cada uno nuestro propio proyecto personal. El proyecto de progreso, una ideología mesiánica, supone la subordinación del individuo al proyecto colectivo totalitario. Así, el mantra del progreso es el del camino al objetivo final. Pero no existe teleología, propósito de ningún tipo en la naturaleza, somos fruto del azar y la necesidad. Los dinosaurios vivieron 100 millones de años en la tierra; nosotros apenas 300.000 años. Desapareceremos como desaparecerán las naciones y las lenguas, como han desaparecido el latín y el griego y otras innumerables hablas, también el castellano, y el catalán, por mucho que se empeñe la Assemblea de docents y el nacionalismo. Frenar el curso de la naturaleza de la que formamos parte es imposible, solo contribuye a provocar frustración y dolor. El mantra político del progreso en el que se envuelve Sánchez no es más que el trampantojo en el que ni él mismo cree para ocultar lo que es una simple voluntad de poder.

Que el sistema político español está en descomposición lo sabemos desde hace años. Pero es ahora cuando se muestran con todo su esplendor las miasmas que por todas partes se están desprendiendo. El ejemplo más cercano lo tenemos en la implosión de Vox en el parlamento de Baleares. El grupo parlamentario de Vox expulsa a su cabeza visible, De las Heras, y al presidente del Parlamento, Le Senne, afines a la dirección nacional. Nada se ha dicho de las motivaciones excepto confusas cuestiones relacionadas con el funcionamiento del grupo. Oscurantismo. Lo que aboca a la posible destitución de Le Senne y a la estabilidad del gobierno del PP. A su vez, la dirección nacional de Vox expulsa a los impulsores de la expulsión y conmina al PP y a Prohens a no pactar con ellos bajo amenaza de afectar a los pactos conjuntos en el resto de España. Un carajal. Vox está perdiendo fuelle con su radicalización más acentuada. Sus miembros más liberales, como Espinosa de los Monteros, o se van o son expulsados. Si por un momento soñaron con hacer el sorpasso al PP, cuando pasaron en 2019 de 24 a 52 escaños, las elecciones del 23J les devolvieron a la vigilia con 33 y alertaron al electorado de que la división de la derecha conducía al autócrata Sánchez a la Moncloa. Su deriva, ejemplificada con las manifestaciones en Ferraz contra Sánchez con rezos de rosario incluidos, tiene visos de patochada y contribuye al mantenimiento de la pinza con Sánchez contra Feijóo, por mucho que no sea su propósito. Vox sólo puede albergar una esperanza: que el ascenso de la derecha más radicalizada de Europa, en Suecia, Italia, Francia, Países Bajos, etc., a resultas de la inmigración descontrolada pueda compensar su retroceso. Está por ver porque si hay una prioridad en la derecha, en el centro y en la izquierda más liberal, es echar a Sánchez. Prohens, maestra de gesticulaciones, proclama que no se van a desviar de su agenda. Veremos. Mientras a su derecha se implanta el caos, a su izquierda el nacionalismo clerical de los ayatolás implantado en la educación está velando sus armas para seguir manteniendo la imposición lingüística del catalán y manipulando el lenguaje, llamando segregación a la libertad de elección de lengua. Nadie dijo que fuera fácil, pero lo que se dirime es opresión o libertad.

La sesión del Congreso del pasado martes fue la enésima humillación de Sánchez a manos de Junts y Puigdemont. El PSOE compró su investidura a los delincuentes del golpe de 2017, sus siete votos en el parlamento a cambio de una amnistía escrita por ellos, su impunidad, la gestión fiscal plena para Cataluña, la asunción por el Estado de una parte importante de su deuda, y la negociación de un referéndum de autodeterminación. En el pleno de aprobación de los decretos ley la compra de voluntades se completó modificando el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil que ponía en riesgo la ley de amnistía, la reforma de la ley de sociedades para obligar a volver a Cataluña a las empresas que fijaron sus sedes en otras comunidades después de lo hechos de 2017, y la delegación de las competencias de emigración. El martes se consumó la advertencia de Puigdemont de «hacer mear sangre» a Sánchez. Junts votó en contra de la proposición de ley de amnistía redactada a su gusto porque no blindaba a Puigdemont y a una cáfila de implicados durante los hechos de referencia, por la investigación de los jueces sobre el terrorismo que incendió las calles de Barcelona, cortó las autopistas y paralizó el aeropuerto de Barcelona; y la connivencia con los servicios secretos rusos para conseguir la independencia, que puede significar delito de traición. Feijóo no se mordió la lengua: «Lo que pasó en Cataluña es puro terror, es puro fascismo» … «El terrorismo es terror, lo hubo en Cataluña, y corresponde a los jueces tipificar este tipo de actos». Los ataques a los jueces desde la tribuna del Congreso de los aliados de Sánchez, acusándoles de delitos de prevaricación, son el más grave ataque a la separación de poderes propia de un Estado de Derecho. Con la complacencia de Armengol, que desde la tribuna del Congreso revalida su acreditado sectarismo nacionalista. Puigdemont quiere salvar como sea su culo, por eso tumbó la amnistía que él y Bolaños habían redactado a gusto de Conde Pumpido; no le protegía de la justicia.