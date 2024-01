Al parecer, los dos partidos que conforman la mayoría parlamentaria balear modificarán el artículo 12 de la Ley 9/2017 de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales de las Illes Balears, que prohíbe actualmente a los menores de 18 años la asistencia a las plazas de toros cuando en estas se hagan espectáculos taurinos.

Esta noticia me trae recuerdos de infancia. Mi padre era un gran aficionado a los toros, un «curroromerista» hasta las trancas, como él decía. Una foto en blanco y negro de algún verano de mi niñez da fe de ello. En un portón cercano al ruedo, mi padre me sostiene, con algunos años de vida, orgulloso en brazos. Al otro lado, un Curro Romero vestido de luces mira serio a cámara. En algún momento, hizo con gracia un comentario cariñoso a mi padre sobre la niña rubia que estaba con ellos.

Sin embargo, recuerdo aún la visión de niña sentada en las gradas viendo el espectáculo. Así se le llama. La huella de las imágenes de ese espectáculo aún perdura hoy. Conservo flashes de aquellas pocas tardes en las que me llevaron a ver toros. Siendo pequeña fui capaz de captar el sufrimiento del animal a través de su jadeo, la sangre y el silencio sediento en el graderío justo antes de los banderillazos o la estocada. Sentía impotencia y angustia por el toro. Era constante. Tampoco podría apartar la mirada del animal, porque pensaba que podría escapar a no sé dónde o contraatacar a sus torturadores para que al fin le dejaran en paz. Era tan fuerte el deseo que pensaba que podía ocurrir. Pero nunca ocurría y «la fiesta» acababa siempre igual: el toro caía a la arena exhausto, con el morro algo abierto y aún jadeante. Esa escena ponía fin a aquel suplicio. El toro bravo, que había estado defendiéndose, moría delante de un montón de gente feliz, y también delante de una niña.

Luego, con el tiempo, aprendí que aquel trozo de algo oscuro que yo veía sostenido con la mano alzada mientras daban la vuelta al ruedo, era la oreja. Supongo que ese detalle de cortar la oreja pasaría desapercibido ante mis ojos infantiles, quizás fuera porque era incapaz de reconocer una acción de tal calibre o porque se efectuaba con cierta rapidez. No lo sé, en cualquier caso menos mal que fui consciente después de algunos años.

Recuerdo sentir una gran tristeza, me daba pena el toro y no los toreros pese al riesgo que corrían. Mi mirada infantil no podía entender ni ser capaz de justificar tal acto, con argumentos culturales, o de respeto a las tradiciones, ADN de lo que representa (supuestamente) lo español. No, no podía. También sufría por aquel caballo acolchado por los lados, cegado y ajeno a lo que le iba a embestir, el mismo toro que aguantaría ser picado por una lanza, una vez más.

No recuerdo haber llorado, sólo aquella angustia instalada en medio de mi pecho. Por ello, y dado que se levantará la prohibición de que los menores asistan a las corridas, sólo queda apelar a los padres que sí los quieran llevar. Pensemos que en los años 70 podría ser algo normal ir en familia a ver toros. No había un debate que diera pie a generar opinión y sensibilidad como lo pueda haber ahora. Sin embargo, ahora tenemos mayor conciencia de todo.

Por todo esto, vale la pena hacer un pensamiento antes de ir acompañados por nuestros hijos. Valoremos la conveniencia de asistir a una corrida de toros y someter a un visionado innecesario de dolor animal, una crueldad no asimilable por niños y niñas, a la par que legalizada y festejada. Los recuerdos antes de serlo, ya dejan huella.