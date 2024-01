La derrota, en todos los sentidos, de los nazionalismos daría el resultado de productos excepcionales como este. Una ninfa celta seducida por un bardo judío que había vivido en su piel la persecución nazi. La mejor canción francesa ejecutada por dos artistas que no eran franceses del todo. Este tipo de condiciones es difícil que hoy se den con la idiotez nacionalista en constante revival. El mejor poema de amor cantado por Jane Mallory Birkin que nació en el barrio londinense de Marylebone en 1946. Hija de capitán de fragata y actriz que debuta a los 17 años. Birkin cantante y a su vez actriz anglofrancesa que tras sus inicios cinematográficos se instala, a finales de los sesenta, en Francia. En 1967 desembarcará en el país galo y conocerá al poeta, cantante y compositor Serge Gainsbourg que había nacido con el nombre de Lucien Ginsburg, de padres judíos ucranianos que escapaban de los bolcheviques y que llegaron a París via Constantinopla y Marsella. Con sarcasmo hablaba de haber llevado la estrella de «sherif» pues vivió junto a sus mayores la persecución y cosida en amarillo tuvo que mostrar la estrella de David de niño. Cultivó el humor más negro recordando los días que de crío, en la Segunda Guerra Mundial, pasó escondido en los bosques cuando los buscaban las S.S. Fracaso escolar y más tarde deja las bellas artes por culpa de las matemáticas. En 1948 es encarcelado por insumisión. Su padre lo había apuntado a clases de piano muy pronto y acabaría dejando la bohemia para trabajar de crooner tocando en casinos y cabarets. Quedó flipadísimo con Boris Vian. Tanto de la obra como de la persona. En 1957 Michèle Arnaud al conocer el repertorio propio que tenía lo alentó a llevarlo a los escenarios. Llegando el Ye-yé hizo de telonero de Brel y Gréco. Tenía 32 años. Birkin, por su parte, se instalará en París y vivirá en Francia hasta el último de sus días. Mientras se burlaban los críticos del jazz de Gainsbourg, y de sus orejas, este empezará a cosechar polémicos e indiscutibles éxitos hasta llegar a la mejor canción de amor de todos los tiempos. Habían coincidido en un rodaje. Birkin triunfará con los temas que él compone amoldados a su voz, ella seguirá una gran carrera con y sin él, llegaron a formar, a finales de los sesenta, la pareja más célebre en mucho tiempo.

Je t’aime…moi non plus había sido grabada en 1968 con B. Bardot y parece que inspirada en Procol Harum y su A whiter shade of pale (mucho mejor la versión posterior de Annie Lennox), pero la influencia más contundente viene de Salvador Dalí con su famosa frase: «Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco». «Tú eres la ola, yo la isla desnuda» «El amor físico es un callejón sin salida». Letra precisa y eficaz coronada por orgásmicos gemidos de la musa.

Cuando aparece el tema en 1969, la canción va a ser censurada en España y Reino Unido y en Francia la van a emitir en determinadas horas. La mejor canción del momento no es una flor de verano, va a ser un punto de inflexión en la historia del Pop, canción que en principio grabó con B. Bardot y que esta pide al poeta que finalmente no publique. Su marido alemán, Gunter Sachs, muy metido en Playboy no va a tolerar el escándalo. Los arreglos son de Arthur Greenslade, la habían grabado un año antes, pero saldrá en el año que el primer cohete espacial llega a la luna y cuando será publicada ascenderá igual en las listas. Estalla la bomba. El productor es Jack Baverstock. El gran éxito mundial es con la letra y la música del gran poeta Serge Gainsbourg. Birkin va a reventar las pantallas y las portadas de los periódicos. Una pareja de artistas desarrollando su arte sin tapujos. El irreverente rapsoda pasa a ser considerado el mejor músico francés mientras divide a la opinión pública. En su eclecticismo llegará incluso al Reggae y es fácil reconocer su recorrido intelectual con Bonny and Clyde incluido parodiando a la mismísima Faye Dunaway. Se intuye el mapa de su evolución artística y en su camino no se deja nada en el tintero. El Vaticano censuraría la canción disparándola al número uno de las listas europeas. Un tipo independiente y muy difícil de clasificar. Ella el auténtico fenómeno que contrasta ante las cámaras, su carrera discográfica seguirá ascendiendo hasta sus últimos años, no se pueden perder el más reciente Jeux interdites.

Uno de los músicos más influyentes del mundo con una de las mejores artistas vinculadas al entrañable nacimiento del Pop verán nacer en 1971 a su hija Charlote Gainsbourg que actualmente es también actriz y cantante reconocida. Ambos se habían encontrado en 1968 y ya en 1969 reinaban en el floreciente mundo de la chanson. Hoy repartiendo tanta etiqueta en la nueva era de los supremacistas identitarios es impensable que se pueda repetir algo parecido. Es casi imposible que los astros se alineen para dar a luz algo semejante. Europa, una vez más, bajo el lúgubre anillo de Saturno.