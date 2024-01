La Inquisición resucita en Mallorca

Una prevista conferencia de un antropólogo llamado Gil-White en la biblioteca municipal de Cort ha servido para constatar la resurrección de la Santa Inquisición en Mallorca. Unos llamados Ciudadanos por Palestina han levantado su voz contra el ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP, ese partido de «fascistas y corruptos». Esos que han promovido presuntamente el incendiario discurso islamófobo de ese tipejo judío que justifica el genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Afirman que las bibliotecas no son sitios para discursos de odio, no son tribunas para fascistas. Son militantes contra el fascismo israelí, el que se revolvía en los años treinta, desde Estados Unidos e Inglaterra, contra la Alemania nacionalista que se alzaba contra el poder del dinero. Denuncian con valentía la conspiración judeo-masónica mundial que del brazo del PP se instala en las venerables paredes de Cort. No es de izquierdas ni democrático dejarles solos en su grito de angustia. Por ello, el PSOE de Sánchez en Palma, el partido y el líder de la socialdemocracia occidental muestra su fervor revolucionario pactando su permanencia en el poder con xenófobos como Puigdemont, un nacionalista compañero de viaje de su organización en Balears. Se suma con toda la carga emotiva de su propia historia a las justas demandas de Ciudadanos por Palestina. Arremete contra el conferenciante, «un autor con posturas racistas, mensajes de odio y rechazo hacia la población islámica». No podía quedar así la cosa. Sus aliados, adversarios y primos hermanos de Més, los nacionalistas fetén de Mallorca, no podían dejarles solos como murallas de la razón contra el mal. Més también arremete contra conferenciante e institución municipal: «El antropólogo defiende posturas racistas contra los árabes y el genocidio contra los palestinos. El actual gobierno municipal colabora en un acto favorable al genocidio. El PP dice que quiere la paz en Palestina, pero los hechos demuestran su apoyo incondicional a Israel, el Estado que está perpetrando el exterminio del pueblo palestino». Así, Més da una vez más testimonio de su radical antisemitismo. Hace unos pocos años, uno de sus más conocidos dirigentes, que presentaba el tiempo en la televisión, levantaba su voz en Facebook contra un columnista (un tal Ramon Aguiló) que mantenía posturas contrarias al nacionalismo, esa ideología que no se caracteriza por el amor a su pueblo sino por el odio a los demás pueblos, como «jueu traïdor» (judío traidor).

Lo que caracteriza hoy a la izquierda es su apuesta por todo lo que significa poder. Lo ha caracterizado siempre, aunque se haya revestido de toda la panoplia de los ideales humanos que han podido seducir a la juventud. Y cuando la política real ha podido llevarse a la práctica, como en la Unión Soviética, el socialismo real ha sido la cárcel y la muerte para los hombres que seguían suspirando por el mayor anhelo humano, la libertad. Sus herederos acostumbran a argumentar que el problema ha radicado en la desafortunada aplicación de los principios del socialismo. Hasta ahora han sido incapaces de reconocer que el problema no es la falta de fortuna en los medios sino el error de los principios, unos principios que conducen inexorablemente al totalitarismo. El gran problema de los llamados «progresistas» y demás ralea amparados en la ideología «Woke» es que son unos analfabetos. No han leído nada, ni historia, ni filosofía, ni literatura, ni ciencia. Se refugian en el dicterio apodíctico de llamar fascistas a todos los que no comulgan con sus infinitas bobadas y se apuntan al carro del victimismo como vía más segura para acceder al poder. No deja de ser una necedad patética la de tildar de racistas y propagadores de odio, sin ninguna prueba, a los que han sido víctimas de odio y perseguidos por su condición de formar parte del pueblo que ha sido acusado injustamente de la muerte de Jesucristo; a los seis millones de judíos asesinados y gaseados por los nazis para salvar la pureza racial de los alemanes. Ni saben en qué consiste el fascismo ni en qué consiste nada. Una cosa es cierta, ninguno de los que se llenan la boca con mentiras como que Israel está realizando un genocidio contra el pueblo palestino ha alzado su voz contra el ataque terrorista de Hamás asesinando a 1.400 judíos, hombres, mujeres y niños. Les parece bien, pocos asesinados para su voluntad de genocidio. El genocidio supone la exterminación indiscriminada, programada y ejecutada sistemáticamente de un pueblo. Nada de eso está sucediendo, sino una guerra contra el terrorismo de Hamás que establece sus bases de misiles y armamento en hospitales y escuelas, utilizando a los propios palestinos como escudos humanos. Los terroristas sabían bien lo que sucedería. Saldrían en los televisores de todo el mundo con las víctimas colaterales infantiles en sus brazos para conseguir la condena mundial contra Israel. La guerra es obra planificada por Hamás. Lo que sí cabe calificar como proyecto genocida es la amenaza permanente de los regímenes teocráticos de millones de islamistas que rodean Israel de echar al mar a todos los judíos desde el año 1948 en sucesivas guerras, tras el reconocimiento del Estado judío por la ONU. De los dos millones de habitantes de Gaza han muerto como consecuencia de los ataques israelíes un total de unos veinte mil como víctimas colaterales de la guerra contra Hamás, una cifra facilitada por los terroristas de Hamás, no por una fuente independiente. Ningún dirigente palestino ni de sus partidarios en todo el mundo ha establecido el número aceptable de militantes de Hamás que deberían pagar por sus crímenes. Porque sólo están dispuestos a aceptar la eliminación de los judíos. Una cosa es discrepar de las decisiones del gobierno de Netanyahu en lo que se refiere a la guerra y a la liberación de los rehenes judíos, a su política contra el propio Estado de Derecho, tumbada por el Tribunal Supremo, y otra es apoyar a Hamás y al Estado teocrático de Irán que, no sólo manifiesta su voluntad de acabar con la democracia de Israel, sino que está oprimiendo la libertad de sus ciudadanos y especialmente de las mujeres. A todo este cenagal de terrorismo y opresión está apoyando el «progresismo» de una izquierda reaccionaria que ha perdido totalmente el norte. Tan perdidos están que ahora han resucitado a la Santa Inquisición.