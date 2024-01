El Decret llei 6/2023, un apedaçament mal cosit

Quan es compliren els 100 primers dies del nou govern PPVox, la seva presidenta Margarita Prohens bravejava de la quantitat de coses fetes en tan poc temps. M’ensenyaren des de nin que millor fer-ne poques de ben fetes encertades que moltes de mal fetes i errònies. El Decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge és una passa enrere d’humanitzar i modernitzar una ciutat, fet sense tècnica ni ciència social, només amb ideologia neoliberal (la del PP i de Vox) per tornar-hi aplicar mesures de negoci afavoridores a determinats sectors. És un tornar enrere les normes urbanístiques, que volien corregir la saturació poblacional, no permeses en el PGOU en vigor i a l’anterior de 1973, per legalitzar-les i fer una ciutat més insostenible i deshumanitzada encara.

El 1963 l’ajuntament de Palma va fer un nou Pla com a conseqüència de poder absorbir l’increment poblacional del primer boom turístic. Es va densificar més l’eixample amb l’increment de més alçada a les edificacions i suprimir àrees de zones verdes (l’actual decret del PPVox en té semblança). El Pla Ribas Piera de 1973 corregia els excessos de creixement del de 1963. Pretenia revitalitzar les eixamples perquè no fossin barris marginats. L’objectiu era frenar el fort creixement desbordat per l’augment demogràfic, la disminució dràstica de la limitació de les altures d’edificació, dotar d’equipaments i infraestructures a zones perifèriques. L’actual Pla en vigor de 1998 va rebaixar encara més el límit d’altura de les construccions.

El Decret estableix noves mesures per eliminar limitacions establertes, en vigor, del planejament urbanístic en referència a usos, densitats residencials, edificabilitat i alçàries màximes permeses. És a dir, tracta de legalitzar mesures il·legals, que hi eren per tenir una ciutat més humana i ara significa tornar enrere cap el que es volia evitar abans. Es plantegen dos tipus nous d’habitatges: els creats amb increment de densitat i canvi d’ús a edificacions ja existents consistent amb la reconversió en habitatges locals comercials de planta baixa i els destinats a activitats administratives a pisos; i les edificacions inacabades amb llicència caducada (que vol dir premiar els que no han complit legalment). La gran majoria de locals de planta baixa ho tenen molt difícil convertir-se en habitatge amb uns mínims d’habitabilitat, llum i ventilació naturals, claror, sanejament i higiene. Ens recorda els anys 50 i 60 quan hi havia famílies que vivien dins cotxeries.

Un segon tipus són els fets a partir d’obra nova per increment d’edificabilitat: incrementar les alçades màximes permeses pels planejaments urbanístics; adequar els equipaments públics i privats fent un canvi d’ús a residencial. Significa densificar més les zones d’eixampla i perímetre envoltant, fer carrers més ombrívols, foscos, humits, com els carrers Sant Joaquim, Andreu Feliu, Ticià, Pare Molina, ... , a manera d’exemple, del Pla 1963. Una gran mancança de l’eixampla són els equipaments, dotacions i zones verdes prevists a plans anteriors i que mai no s’han executat. Ara perilla que no es facin mai. El canvi d’ús dels equipaments privats és eliminar potencials serveis i densificar el barri.

Hi ha una tercera tipologia, la de fer «allotjaments amb espais comuns complementaris» que anomenen com a cohabitatge o coallotjament. Que si es fan de baix cost ens recorda la imatge d’aquells habitatges infrahumans a les pel·lícules de l’època més comunista dels antics països soviètics.

Finalment es fa el canvi d’ús de places hoteleres a habitatges. Aquest sempre ha estat un tema envoltat de polèmica des de que el va regular el POOT, però cap dels successius governs mai no ha analitzat i avaluat si el canvi d’ús és bo o dolent per a l’estructura, morfologia i metabolisme de cada zona turística. Es contempla el turisme únicament com a camp adobat per a activitats econòmiques i de negoci més que la qualitat sostenible d’una zona turística, per una manca de criteri conceptual de com ha de ser un espai eminentment turístic. Tenim mostra de resultats a Sant Agustí, Cala Major i part de S’Arenal.

Els motius d’aquest decret ha estat per cercar solucions a les dificultats d’accedir a un habitatge per viure-hi i la principal preocupació és la mancança per a la importació de mà d’obra per al sector turístic (legal, il·legal i paràsits) que manté un creixement insostenible i dificulta sobretot l’accés a la població de dret de la Comunitat. Seria molt més convenient solucionar les causes i no fer apedaçaments a les conseqüències.