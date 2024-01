Ritmo circadiano alterado

La situación política en España esta alterada. Decir esto hoy, podría parecer una necedad, sin embargo, es una evidencia reconocida. En uno de los últimos vuelos que hice se situaron en los asientos de mi lado dos pasajeros que hablaban animadamente del ambiente político del país y de cómo este les afectaba. Su conversación se iba animando y el tono de la charla iba en aumento, era inevitable oírlos, no solo para los que estábamos cerca sino también para los que no estaban tan cerca, otros viajeros se acabaron sumando hasta que el ambiente parecía el de un mitin. De su conversación no se desprendía nada que no supiéramos todos, malestar. Que el gobierno está mal apoyado, apuntalado con pilastras inestables, que algunos de los partidos que lo sostienen no son de fiar, que la principal fuerza política, ahora oposición, piensa que cuanta mas inestabilidad haya, mejor, que los jueces están cabreados, que empresarios y sindicatos han roto su buena relación a causa de la besucona ministra de trabajo, que los hombres se encuentran actualmente discriminados, sin ánimo, asustados, deprimidos, por la presión que ejerció Irene Montero sobre el género masculino. Uno de ellos se sinceró y confeso que con todo esto el sufría de desasosiego, el otro compañero también confeso que la situación general le tenía también trastornado, que dormía mal, que se despertaba cada noche varias veces y que no conseguía conciliar el sueño, entonces ponía la televisión y que su mujer, -decía mi señora-, se enfurecía y que la relación familiar estaba alterada. Su contertulio, con cierta suficiencia, apuntó que una de la consecuencia de la situación que tanto les afectaba, era que tenían alterado el ritmo «fisiológico o el biológico», ritmo que sabia tenía un nombre, pero que no lo recordaba. El otro insomne compañero se esforzaba en encontrar como llamar a la enfermedad que causa la alteración del ritmo. Como aquella conversación se complicaba, pensé no llegarían a encontrar el nombre de la anomalía que les afectaba y yo me estaba poniendo nervioso, tenía ganas de leer. Entonces me permití intervenir, entré en la conversación y les dije que la palabra que buscaban era circadiano, «ritmo circadiano». Cadencia diaria en la vida de las personas y de otros mamíferos e incluso de los vegetales y que la desincronización de estos ritmos a veces se somatiza y en algún caso, puede conducir a cambios físicos, mentales, conductuales, de humor, -euforia, depresión, melancolía-. Las plantas, cuyos relojes biológicos detectan la luz y la oscuridad y las diferentes estaciones del año, pueden verse afectadas por alteraciones medioambientales o por una meteorología desajustada, a veces no saben en que estación se encuentran y por eso florecen fuera del tiempo. Yo les explique, para tranquilizarlos, que tengo unos naranjos y que con esto del cambio climático y la alteración del ritmo circadiano, a veces dan flor en invierno cuando deberían hacerlo en primavera.

El ritmo circadiano, del latín -circa, cerca y die, día- suele tener una euritmia temporal de unas 24 horas, regula la actividad metabólica, hormonal y conductual, especialmente el sueño-vigilia, funciona como un reloj biológico interno que a veces se ve afectado por perturbaciones en la vida del individuo o por interacción con el entorno. Este debía ser el caso de los dos plúmbeos pasajeros. No obstante debemos reconocer que la situación política actual en cualquier caso es transitiva, transita de una parte del electorado a otra, las derechas están irritadas, en el centro, si queda alguien en él, están deprimidos, una gran parte de la izquierda se encuentra incómoda, el malestar político es pues, claramente transitivo. El país está pareciéndose a un «quilombo», palabra de origen africano, proveniente de la lengua kimbudndu, que se habla en Angola, incorporada al castellano por los africanos que fueron llevados a Cuba y Brasil, y hace referencia a conflicto y desorden. La Academia la incorporó al castellano y la atribuye a una situación de descontrol. En algunos países latinoamericanos este vocablo se utiliza también para referirse a los prostíbulos. Estamos en tiempo de descalificaciones, de desprecio, y eso en una democracia seria resulta intolerable, el enfrentamiento permanente y sobre todo entre instituciones del Estado, empieza a afectar a todos.