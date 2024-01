A Marga Prohens se le atraganta la lengua, o lo que es lo mismo: Vox

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda: El Gobierno de la Comunidad Autónoma balear se dispone a establecer la segregación lingüística en los centros docentes. Puede la presidenta Marga Prohens hacer distracciones malabares con las palabras, facultad para la que no está especialmente dotada: la realidad es la que es, no la que ella pretende que nos creamos. Habrá segregación. Lo exige Vox. Ocurre que los diputados de la extrema derecha son determinantes en la Cámara legislativa, los requiere en todo momento el PP para gobernar con una dosis aceptable de sobresaltos, por ello se traga la lengua, endosa la enmienda de la alegre muchachada de Abascal para que en la Ley de la Vivienda se levante la prohibición de que los menores puedan asistir a las corridas de toros, mamarrachada sublime, y lo que haga falta. Prohens dijo, al instalarse en el Consulado del Mar, que el suyo era un Gobierno sin ataduras, sin mochilas, libre de gravosas hipotecas. Bueno, obvió, probablemente porque no fue capaz de vislumbrarla, que la dependencia que adquiría con respecto a Vox era mucho más onerosa que las mochilas, hipotecas y ataduras que imaginaba haber aventado cuando excluyó a la extrema derecha de su Ejecutivo, lo que fue loado por su vicepresidente, el ibicenco Antoni Costa, hoy peso muerto por haberse pasado por el forro toda consideración ética.

A lo que vamos, el departamento que gestiona (es un suponer) el voluntarioso Antoni Vera, anda tan pillado en la red tendida por Vox que no da con la forma no de desenredarse, que sería la aconsejable, sino tan siquiera de salirse de la inmovilidad que le aprisiona. De ser verdad que los centros educativos podrán aplicar a voluntad la, para Prohens, inexistente segregación lingüística de inmediato se toparía con el plante de Vox, que empezaría a hacérselo pagar en votaciones parlamentarias. No existen medias tintas: o hay segregación o no la hay. La presidenta afirma que el asunto, que trata de alejarlo hasta el próximo curso, y Dios dirá, no ha registrado ningún avance, que, desde el departamento de Vera, se planificará «con diálogo». Cuando no llega la camisa al cuerpo se enuncian lugares comunes a modo de exorcismos con los que se supone que se conjurará el mal fario que se cierne sobre el Gobierno de Prohens. En el PP no han olvidado lo que le aconteció a José Ramón Bauzá, que, por meterse de hoz y coz con la lengua, fue aplastado por la manifestación más numerosa vista en Palma (cien mil personas en las calles), anticipo del fenomenal revolcón electoral que dejó al PP tiritando. Prohens lo sabe, al igual que todo el PP. Lo peor para sus intereses: también Vox está al cabo de la calle, por ello, además de ser una de sus más queridas proclamas ideológicas, tiene tan asumido como decidido que percutirá sobre la cuestión con la fuerza necesaria para doblegar a sus entrañables hermanos separados. La brega no cejará. Prohens está en un buen lío: o rompe o se traga la lengua, a Vox, que es, probablemente, lo que sucederá. La conselleria de Educación es, aunque se le atragante al PP y a Marga Prohens, la conselleria de la lengua. No es poco.

El sábado, en el Born, Jaime Martínez será el anfitrión de los alcaldes del PP en inéditos juegos florales

Acotación descriptiva.- Todos los alcaldes del PP en las islas se manifestarán el sábado en el Borne y aledaños. Los juegos florales incluirán la firma de un manifiesto contra el proyecto de Ley de Amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados. Feijóo ha tocado a arrebato, como un solo hombre y mujer, los munícipes responderán a la llamada. La Patria está en peligro, perece víctima de la perfidia de Pedro Sánchez, de sus socios separatistas, comunistas y bilduetarras. El PP ha de salir a salvarla. El bando de Feijóo emula al del alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, conminando a los españoles a levantarse en armas contra los franceses en 1808. Dice Feijóo a sus alcaldes: «si mañana los separatistas piden que se perjudique a vuestros municipios, el PSOE lo hará. Tenéis el deber de reaccionar». Así que, con Jaime Martínez de anfitrión, al Borne. En España, proclama Feijóo, ya no hay Constitución. Rige la ley de la selva. Se sobreentiende.