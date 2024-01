La celebración de Sant Sebastià en Palma se ha visto este año deslucida por algo mucho peor que un temporal. Los ciudadanos están acostumbrados a bailar y torrar soportando el frío, la lluvia y el viento propios de la estación invernal, incluso pueden entender que los fenómenos meteorológicos adversos obliguen a suspender el programa festivo. Lo que nadie alcanza a comprender es que todos los representantes políticos, sin excepción alguna, hayan alcanzado un acuerdo unánime, con lo que cuesta en estos tiempos, para un despropósito mayúsculo, declarar laborable el día del patrón. Este año el 20 de enero caía en sábado y se reemplazó por el festivo por Sant Joan, el 24 de junio, que cae en lunes. Aquí no se pierde una libranza y menos un puente. Contra esa mirada funcionarial, en el peor sentido del término, se han levantado no solo muchos vecinos de Ciutat, también comerciantes, que han puesto el sentimiento y la tradición por encima de la caja y han secundado la propuesta de Pimeco de no abrir. Las autoridades han actuado tan cegadas que ni siquiera repararon en el efecto sobre la tradicional Diada Ciclista, obligada a reducir aforo al discurrir por calles con el tránsito propio de un día laboral. La decisión evidencia la desconexión con la realidad cotidiana de mucha gente, que veía arruinada su revetla por tener que acudir al trabajo al día siguiente. Tras la polémica suscitada, el pleno volverá a debatir el calendario de festivos para que nadie le arrebate la festividad a Sant Sebastià y para que este tipo de decisiones se adopten con la participación de patronales, sindicatos, vecinos…, no a sus espaldas. Sorprende que a estas alturas tengan que reafirmarse principios tan básicos de la democracia. Pero bien está lo que bien acaba y en esta polémica parece que todo apunta hacia una rectificación mayúscula, como debe ser. Y ya puestos, corrijan para próximas ediciones la exigua presencia de voces femeninas en los escenarios.

La celebración de Sant Antoni, por el contrario, ha dejado una gran estela en la part forana. La juventud se ha sumado con fuerza a las expresiones de devoción por el patrón de los animales. Especial repercusión han merecido este año las Completes de Manacor. Los cantos de la juventud han emocionado a destacadas figuras del mundo de la cultura catalana fuera la isla, como Quim Monzó, Josep Maria Mainat o Marius Serra, entre otros, que han dejado en las redes muestras de admiración, muy aplaudidas por el público. El relevo generacional en estos fastos viene acompañado de algunas innovaciones que incorporan miradas más acordes a los tiempos presentes, como la participación de la mujer. Algunos añoran la riqueza lingüística de las gloses de antaño, fenómeno extensible por otra parte a la expresión en general. El poso religioso de otro tiempo se transforma en evasión festiva, los dimonis ya no son la encarnación del mal, divierten y no dan miedo. Sant Antoni y Sant Sebastià se celebran de otra manera, pero siguen vivos, que no es poco en este mundo globalizado que desvanece las singularidades que nos hacen únicos. Por muchos años más.