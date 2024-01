La foto que desquicia a Marga Prohens

Es de la imágenes que requiere observación parsimoniosa, no perderse detalle; en ella se plasma la situación política mallorquina, la que, de no disponer la Divina Providencia eventualidad inesperada, discurrirá en los venideros tiempos. La foto del compañero Guillem Bosch, publicada el domingo por Diario de Mallorca, informando del acto conmemorativo de bicentenario de la fundación de la Policía, hoy denominada Nacional, durante la dictadura franquista, Armada, en la Segunda República Guardia de Asalto, y antes, en la época de la dictadura del general Primo de Rivera, Somatén, es demoledora, apiolamiento en toda regla, para las ínfulas de la presidenta de la Comunidad Autónoma balear, la señora Marga Prohens, que, también, ostenta la presidencia del PP balear. Centrémonos, el desfile lo encabeza, qué se le va a hacer, la tercera autoridad del Estado, según lo ordenado por la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución de 1978. Es Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, la que abre el procesional desfile junto al jefe superior de la Policía Nacional, José Luis Santafé. Justo detrás, cubriendo las espaldas de Armengol, que avanza seria, circunspecta, se sitúa, luciendo inevitable terno blanco, Marga Prohens, codo con codo junto al nuevo delegado del Gobierno, el exalcalde de Calvià, ganador de las elecciones municipales en el municipio (igual que Feijóo y algunos socialistas como Oscar Puente, hoy ministro, en Valladolid), Alfonso Rodríguez. A Prohens se la adivina incapaz de evitar que su faz la delate; le embarga despiadada tortura, inmerecida, colige, de verse relegada por su odiada adversaria política: Prohens no traga a Armengol. Armengol no traga a Prohens. El protocolo dicta, y eso que Prohens ha chantajeado a más de una institución para que se los salte a la torera. En la Federación Hotelera conocen de qué va la cosa: parece que amenazó a sus dirigentes con no asistir a uno de sus actos si no era ella, pasando por encima de Armengol, quien lo clausuraba con el obligado discurso. No ha sucedido el domingo. Prohens se la ha envainado. Cuando hay uniformes de por medio el político tiene que dejar de lado sus ínfulas. Aguantar lo que le echen. Cosas de las Españas. Aún hoy.

Debemos aceptar que las dos políticas que cantan las cuarenta en Mallorca demasiadas veces, o sea, casi siempre, no dan la talla requerida para desempeñar sus altas responsabilidades institucionales. Armengol no es la presidenta que el Congreso de los Diputados requiere. Ha sido entronizada porque el pacto con los independentistas catalanes necesitaba de quien está más cerca de ellos de lo que cabe imaginar. Armengol, socialista, que lo es, derrota hacia el nacionalismo, no sé si irredento, pero radical nacionalismo. Lo lleva acuñado en su ADN. Sirve a las intrincadas servidumbres parlamentarias de Pedro Sánchez. Nada más. Tiene, eso sí, suficiente mala leche para que la presidencia del Congreso no se la lleve por delante. Marga Prohens deambula semisonámbula desde la masacre autoinflingida del vicepresidente Antoni Costa, que sigue en el cargo sin enterarse o querer hacerlo de que quien contrata a sabiendas para un alto cargo a un agresor sexual debe de irse a su casa, no sirve ni para barbullar las explicaciones que en representación del Gobierno balear sigue ofreciendo, absurda su continuidad, además de nociva. Prohens, apenas medio año después de ser proclamada presidenta, anda más o menos descabezada según se aprecie, zarandeada a voluntad por sus socios de Vox, que la llevan de aquí para allá. Ejemplo: se debate en la Cámara autonómica la Ley de la Vivienda, enésimo intento de solucionar lo que no tiene arreglo; pues bien, la alegre muchachada de la extrema derecha presenta una enmienda a la Ley para que los menores puedan entrar en las corridas de toros. El PP acepta la mamarrachada acompañada de las acostumbradas disculpas de otro de los integrantes del convoluto de Campos que gobierna la Comunidad Autónoma, Sebastián Sagreras. Prohens está desnuda. Políticamente, se entiende.