En el context de la que serà possiblement la legislatura més dura de l’Autonomia, superant l’historial de Matas i Bauzá, ens trobem amb la consellera d’Habitatge del govern Prohens–Abascal, la senyora Marta Vidal. Comença el 2024 i encara resten per aclarir assumptes referits a la seva situació com a administradora no declarada d’una societat dels papers de Panamà i el seu rol d’advocada d’un fons voltor. Una consellera multitasca i «offshore», amant de l’interès privat i depredadora del general. Defensora de la suspensió d’una operació de l’anterior equip d’Armengol que hauria permès adquirir pisos al barri de Nou Llevant de Palma per destinar-los a lloguer social en aplicació de la llei d’Habitatge de marca socialista. Però pel PP, els pisos de la societat Metrovacesa no eren lloc per a gent treballadora i calia preservar les «gentes de bien» de trobar-se, al replà de l’escala, amb una mileurista carregada amb la compra del súper.

Una altra actuació estrellada és el seu decret llei buit de mesures d’habitatge. Ajuntaments, també del PP, han rebutjat la mesura per intervencionista dins els seus propis àmbits competencials urbanístics i per plantejar més problemes que solucions. Per no esmentar els Consells Insulars on s’ha obviat la seva potestat reguladora en planificació territorial i del patrimoni històric, venut al millor postor immobiliari. La norma és una amnistia urbanística de creixements descontrolats que, a posteriori, dificultaran la mobilitat i els recursos bàsics.

Un decret del qual la mateixa Vidal es vantava d’haver pactat amb el sector. A l’hora de la veritat, Col·legis professionals l’han avaluat d’escàs impacte en la promoció d’habitatge que se suposa que ha de facilitar la norma. Com era d’esperar, dintre de les negociacions prèvies al Decret també s’hi van excloure sindicats o la mateixa PAH, coneixedors de la realitat de la precarietat d’accedir a un habitatge digne i assequible. Silenciats i invisibilitzats. En el darrer acte, el GOIB haurà de lidiar també amb les pròpies esmenes desfiguradores al decret per part del PP, i les incorporacions de Vox que injecten, dins el suposat dret a l’habitatge, la seva obsessió per posar als infants en el bell mig d’una plaça de braus.

Vidal demostra incapacitat d’impulsar la compra i construcció d’habitatge per destinar-lo a lloguer social que permeti, alhora, reequilibrar el mercat immobiliari. Ignora a aquells que, fins i tot amb ingressos estables, encara ara són considerats com a insolvents per part d’entitats bancàries que imposen un tipus d’interès massa elevat d’acord amb l’euríbor. Invisibilitza als joves, a les famílies nombroses, a les dones soles amb fills i tot un enfilall de situacions personals que, per no arribar als estàndards financers, queden fora del sistema. El tàndem PP-Vox condemna a les famílies. Sols les protegeix des d’una retòrica nacional-catòlica.

Els socialistes tenim un model alternatiu, basat en consolidar del parc públic per atendre les necessitats urgents. Vam ser capaços de créixer un 76% els pisos de titularitat autonòmica i incorporàrem, en vuit anys, quasi la mateixa xifra de cases que la suma dels trenta-tres anys anteriors. Multiplicàrem per sis els beneficiaris d’ajuts al lloguer i fomentàrem la construcció d’habitatges protegits per facilitar la creació de 14.000 unitats a mitjà termini. Davant el nou decret, proposam que quan es classifiquin nous sòls residencials, almenys el 50% s’hagi de destinar a habitatge protegit i d’aquest, el 50% sigui per règim de lloguer.

Per tot plegat denunciam públicament que a l’actual pressupost 2024 no hi hagi ni un sol euro per a noves promocions. O, en el cas del Consell de Mallorca, que no permetin la creació d’una Agència pública amb l’objectiu d’aconseguir sòl públic i privat per a construir nous HPO. No ens mereixem un Govern que es declara insubmís en l’aplicació de la llei estatal d’Habitatge pel que fa a la creació de zones tensades on aplicar topalls en els preus de lloguer. Ni una presidenta antisistema paralitza total les polítiques d’habitatge.