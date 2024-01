Qui són i d’on són?, per tant d’atac als països d’identitat pròpia no castellana. L’Estat espanyol és plurinacional amb lliure circulació i residència a tots els que tenen la nacionalitat legislativa obligada espanyola i poden ser ciutadans de fet a qualsevol comunitat, ciutat o nació d’Espanya. Això significa que hi pot haver diferents tipologies de ciutadans a cada comunitat segons els seus sentiments: els que senten sentiments d’identitat pròpia del país i no volen deixar-la eliminar ni canviar per una altra de forana aliena; els que han vengut amb altres identitats i s’han integrat o naturalitzat i respectat la que hi han trobada; els que volen mantenir només la seva identitat diferent i inclús imposar-la a tots els ciutadans; cal tenir en compte també una massa de ciutadans apàtics i passius a qui tot això no importa i l’únic que els preocupa és la salut, la família i els doblers de la pròpia butxaca (els públics no); i molt particularment els nascuts a la comunitat sense tenir els sentiments d’identitat i cultura del país i decantar-se per una altre d’imposada, així es pot donar el fet que ciutadans d’un mateix lloc de naixement tenguin un comportament enemic dins un mateix país volent fer canviar la identitat pròpia. És el fet similar dels afrancesats en temps del rei Josep I i dels afavorits en temps de Ferran VII de Castella i III d’Aragó.

Quins serien els desitjos de Vox si governés a l’Estat amb el PP? Pels fets vandàlics ocorreguts per la fallida pretesa presidència d’Alberto Núñez i l’elecció de Sánchez president i comprovar la realitat de com governen PPVox a algunes comunitats, sobretot a les Illes Balears on Vox té dominat el PP i que Vox només pot ser soci amb el PP i viceversa. És fàcil pensar i deduir que les exigències de Vox se semblen fermament al govern d’Espanya de fa 100 anys durant la dictadura conjunta de Miguel Primo de Rivera i Alfons XIII de Castella (VI d’Aragó) que es va passar d’una monarquia parlamentària a una dictadura amb monarquia Fets autèntics històrics que actualment són dins el programa ideològic de Vox poden ser el reflex dels objectius que voldrien aconseguir. Durant la dictadura de 1923 : es varen suprimir els partits polítics; una forta repressió al catalanisme; la burgesia conservadora va fer suport i benvinguda a la dictadura (precisament arran del recent nou govern PPVox, com a símil, els que més alegria, eufòria i satisfacció mostraren foren els grans empresaris, Federació Hotelera, CAEB, promotors de la construcció, ...). Es va prohibir l’ús de la llengua i bandera catalanes a l’administració i a la vida pública; un fort reforçament del nacionalisme espanyol i la lluita contra el separatisme que castigava durament els «delictes contra la seguretat i la unitat de la Pàtria»; la dictadura es decantà cap a un nacionalisme espanyol autoritari i bel·ligerant; se censuraren les publicacions amb altres llengües; es va prohibir el català en els actes oficials i es va intentar suprimir-lo en els sermons i cerimònies religioses; s’imposà el castellà com a única llengua administrativa; es castellanitzaren els topònims catalans; prohibir hissar la bandera catalana i fins i tot limitar el ball de sardanes. Tot això va tenir la llarga continuïtat de la dictadura de Franco que encara va reprimir més la llengua i la cultura i qualsevol manifestació d’identitat nacional catalana. Fou el temps del «hable cristiano!», «si eres español habla castellano» i de les corregudes davant les porres dels grisos (ara policia nacional). El català va quedar reduït a l’ús familiar. Anem alerta a la fase embrionària de Vox iniciada dins un camp adobat del PP, que com a semblança i similitud apunta cap a un camí de les dictadures sorgides des de fa cent anys i que per res del món voldríem es repetissin, «... ans alliberau-nos de Vox, amen!».