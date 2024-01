Vivir contamina

Pronto será general que nos preocupemos tanto por nuestra salud como por la del globo. En seguida, muchos más lectores de etiquetas no se interesarán tanto por las calorías como por el calentamiento, por la línea como por la esfera, por el cuerpo como por el planeta.

No es tú dieta, es el planeta.

Tu hambre zampa el globo a bocados.

De momento, la anorexia convive con la ecoansiedad entre los jóvenes.

El mercado siempre va por delante de las regulaciones y por la izquierda de los escrúpulos y la Unión Europea está trabajando en un reglamento de etiquetado con información medioambiental de los productos más que para dar información al consumidor para que dejen de desinformarle con términos como «eco», «bio», «respetuoso con el medio» o «sostenible», que no se sostienen en fundamento alguno. Cada uno de esos términos vagos es solo una voz y muchas veces no sabemos distinguir las voces de lo eco.

Comer es imprescindible a corto plazo y lo hacemos con alimentos que nutren y contaminan. Contaminan antes y después de ser alimentos, según un ciclo natural por el que, primero, sale vida de la mierda y, después, mierda de la vida.

La información puede producir culpabilidad, un gas contaminante de la conciencia y por eso hay quienes huyen de la información ambiental como de los pesticidas.

Deseo que esas informaciones que llegarán a los alimentos se sumen a las de las etiquetas de la ropa, cada vez más cuadernillos informativos de tela, pero no creo que lo vea: colocar la huella de agua y carbono en esa chaqueta tan mona, en esos pantalones ideales y en ese top que mola pila sería como un cartel de «vestir mata», «la ropa contamina», «el tercer mundo no es un trapero». Muchas personas no sobrevivirían al dilema costureo o postureo, no podrían elegir entre el postureo estético del vestir y el postureo también estético de la ética. Y perderíamos al héroe español que ha escalado la cima de las fortunas vendiendo trapos rápidos al mundo.