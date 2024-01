Probablement jo no era precisament un fan de l’anterior govern municipal, i he esperat mes de sis mesos i un pressupost para ferma a l’ idea de quin govern ens espera fins el 2.027 Es per tant evident que he sigut prudent i el que els vull a senyalar no es fruit de una rabieta o «calentón electoral» sinó conseqüència de una observació reflexiva.

Quant un candidat a Batle de Palma es fa una foto de campanya electoral davant s’ edifici de GESA y ens assegura que la seva intenció es ubicar en el mateix un «Museo de Arte Contemporáneo» que permeti a Palma competir amb Málaga com «experiència cultural» crec que ni ha visitat Málaga, ni coneix Palma i que això de l’ experiència cultural no li es propi. Tampoc es conscient de lo que en conjunt representa al pressupost municipal al manteniment amb un nivell, diguem-li discret, d’ activitat Cultural amb els recursos actuals Fundació Miro, Palau Solleric, Bellver, Casal Balaguer, Museu des Baluard, Orquestra Ciutat de Palma, Teatre Principal, Auditorium, Catedral (Capella de S. Pere), Caixa Fòrum (Gran Hotel); Museu de la Fundació March i en perspectiva la desitjada Caixa de la Musica Tot un conjunt de components que ningú es preocupa de dotar de uns pressupost adequats mes enllà de la supervivència. I a mes magníficament inclosa la col·laboració Publico-Privada tan esgrimida per la dreta(1). ¿Es necessari un nou edifici que ens podria fer un nou endeutament de l’entorn els 50M€ mes la inversió de altre tant en reformes de adaptació i actualització, sense sabre a mes de que l’omplirem...? Jo compartiria la critica al anterior Govern Municipal de falta de capacitat en l’ adequada coordinació de tots els recursos culturals d’aquesta Ciutat. Govern, Consell i Ajuntament fa estona ja haurien d’haver creat el Consorci apropiat per la correcta explotació de una experiència cultural que ciutadans i visitants gaudim no mes enllà de un 10 % de les seves capacitats. A mes es evident que ningú del seu equip reuneix ni l’experiència, ni els coneixements imprescindibles. Per altre part vostè no te la voluntat ni un Partit que el raspalli per un projecte tant ambiciós. ¿Que me va impulsar a fer aquesta reflexió públicament? La seva darrera ocurrència de recuperar el túnel del vell tren de carga. Això me va posar amb alerta. Aquest govern municipal no te un projecte de Ciutat en cap sentit, i crec que son realment perillosos per el futur de Palma Per altre part he de confessar que aquesta consciencia va fer que ha pesar de les seves carències vaig vota als socialistes i esper que alliberats de les limitacions dels pactes recuperin el rumb que el 1.991 va perdre aquesta Ciutat en matèria Cultural i Esportiva. (1) Relació no exhaustiva PD: No vull perdre l’ oportunitat de agrair-li la iniciativa de reconèixer las qualitats i mèrits de Felix Pons Irazazabal; donant a una important avinguda de Palma el seu nom. Vaig tenir la immensa sort de coincidir amb Felix Pons en la feina (al BCB) y gosar de la seua confiança a la executiva de la FSB-PSOE (1982 al 1985)