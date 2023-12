La aprobación de los Presupuestos permite, sobre el papel, al Govern del PP desplegar su propia agenda de trabajo para 2024 y no verse obligado a prorrogar los de Francina Armengol. La presidenta Marga Prohens ha celebrado como un éxito, con gestos ostentosos incluso, la disposición de cuentas propias. Sin duda lo es, pero lo visto esta semana en el Parlament, con los condicionantes creados y la disfunción de la capacidad de decisión en relación al peso parlamentario, abre toda una serie de inquietudes que no permiten vaticinar una acción de gobierno cómoda ni siempre posible. La incertidumbre creada es, ante todo, responsabilidad del PP porque se ha dejado arrastrar en exceso por los postulados de Vox convertidos en exigencias y ha mantenido un discurso mutante durante el debate parlamentario, que le ha llevado de la aceptación a la justificación, con respecto a las demandas de los ultraconservadores. El PP, victorioso en el Parlament, queda sin embargo en una posición comprometida ante su propio electorado.

Tanto PP como Vox se encargan ahora de resaltar que los aspectos más importantes de los Presupuestos se concretan en el establecimiento de una partida de 20 millones de euros para la segregación lingüística, defendida como libre elección de idioma en los centros educativos y la eliminación de las subvenciones nominativas a patronales y sindicatos en previsión de otras futuras de libre concurrencia. Ha sido Agustín Buades de Vox quien ha protagonizado la felicitación al Govern por estas decisiones y después, la líder del partido, Idoia Ribas, ha calificado de «triunfo político» el trámite parlamentario. De este modo quedaba acreditada una capacidad de decisión de Vox superior a la que pudiera tener en el supuesto de que se integrara en el Govern.

Las incertidumbres sembradas quedan patentes también por el hecho de que un error técnico cometido por el Ejecutivo autonómico, a la hora de la verdad, acabe dejando los 20 millones de la segregación en manos de la Administración General del Estado y por la incipiente contestación social que medidas como esta está alentando y que, caso de no reconducirse el rumbo por parte de la presidenta Prohens, acabará en fractura y protesta desde una realidad social compleja y diversa. No es ya solo el previsible rechazo de la oposición. La Xarxa Educativa ha estado presente en el Parlament para mostrar su descontento con el plan lingüístico y el goteo de centros docentes que se posicionan en la misma línea es constante.

Un Govern como el de Prohens no puede alimentar con su trabajo una disputa lingüística que no existe en la calle. Estas islas tienen problemáticas diversas, desde infraestructuras a sanidad, pasando por demografía, urbanismo, vivienda y cambio climático, por nombrar solo algunas de las más relevantes, que no admiten demora en el trato y requieren dedicación y esfuerzo. La instrumentalización de la lengua no puede tapar ni distorsionar esta realidad.