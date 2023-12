A propósito de Truyol

Durante toda una semana ha estado rodando por la información local la peripecia de la concejala Truyol en relación a los contratos del Ayuntamiento de Palma con su familia. No he seguido con detenimiento la trayectoria de su gestión durante los últimos mandatos municipales, pero sí he constatado su protagonismo como portavoz de Més, practicando la descalificación radical de sus adversarios políticos, especialmente ahora que revisan la política lingüística de la izquierda. Hay que decir que la batalla del lenguaje sigue siendo decisiva para imponer el relato y que esa batalla la está ganando el nacionalismo pues consigue que ese relato sea asumido incluso por los medios de comunicación. Así, cuando se traslada la crónica de las medidas relacionadas con el uso de las lenguas en la educación de PP y Vox, se usa la expresión «segregación lingüística» que denota significación negativa, impuesta desde el poder. Se contrapone a «libre elección de lengua», expresión positiva reclamada desde parte de la ciudadanía. Hago referencia a esta batalla porque es en ella donde se plasma la pretendida supremacía moral de la izquierda y del nacionalismo. Así, Truyol, insultando a la derecha españolista de Vox como fascistas, es un adalid de ese presupuesto de que la verdad reside sólo en una parte del espectro político, mientras que en el otro sólo pastorea el mal. Un maniqueísmo de libro que va permeando como lluvia fina espíritus necesitados de absoluto. De la gestión municipal hecha por Truyol me queda la impresión de que la aprobación de sólo la mitad del Plan General de Palma supone un importante fracaso político. Un Plan General es un instrumento de planificación fundamental que, por exigencias de coherencia, requiere un tratamiento global, no por mitades.

A resultas de la información de los contratos municipales adjudicados a dedo a la empresa de su familia, Tres Setze 35 SL y Espectavisión, la portavoz del gobierno municipal ha exigido la dimisión de Truyol por la ocultación de los mismos; así mismo se presentó ayer una moción del PP con la misma exigencia. La concejala lleva días defendiéndose de lo que entiende como insinuaciones malévolas sobre su relación con los mismos. Ha dicho que se trata de una filtración interesada con el objetivo de desprestigiar y deslegitimar no sólo a su persona, sino al proyecto político del que forma parte; que es curioso que trascienda esa información cuando se contempla el lamentable espectáculo de PP y Vox a propósito de los presupuestos municipales y las malas prácticas de gobiernos y ayuntamientos del PP en relación con las incompatibilidades. Truyol ha reiterado que su actividad política no tiene nada que ver con las empresariales de su familia. Como una víctima inocente de una brutal agresión perpetrada por el imperio del mal se ha revuelto contra la información afirmando que no todos los políticos son iguales, reivindicando, cómo no, que tanto ella como Més no son políticos al uso (los demás), sino honestos, justos y sacrificados. Menos lobos caperucita. Su queja de ser objetivo de desprestigio y de descalificación suena a victimismo impostado e hipócrita de una demagoga que no repara en calificar de fascistas a sus adversarios políticos. A ver si resulta que ellos son unos desalmados canallas y ella la reencarnación de Santa María Goretti.

Hubo un momento, al inicio de la Transición, en el que, por contraste con la dictadura que sólo reconocía un partido, el suyo, el Movimiento Nacional, los partidos disfrutaban, como decimos por estas tierras, de tener «cera del Corpus». Estaban por encima de toda sospecha. Después, cuando diseñaron los constituyentes una estructura política en la que el poder, merced a la propia Constitución y a la ley electoral, no residía en los ciudadanos sino en los partidos políticos, se sentaron las bases de lo que vino después. Son los partidos las instituciones menos apreciadas por la ciudadanía por méritos propios acumulados todos esto años: clientelismo, nepotismo y corrupción entreverados con la afición a la prostitución y la cocaína. Su primera prioridad es dar sustento económico a sus afiliados. Si tuvieron algún prestigio, de eso ya no quedan ni los rescoldos. Han ignorado su responsabilidad de cultivar con el ejemplo el espíritu democrático. O sea, que obvian tranquilamente la máxima heredada de Roma de que la mujer de César no sólo tiene que ser honesta; además debe parecerlo. No basta con respetar la legalidad, los partidos están obligados, por sensibilidad democrática, a descartar los escenarios susceptibles de generar desconfianza entre la ciudadanía. No vale que Truyol afirme no haber participado en ningún órgano municipal en el que se decidiera sobre los contratos a su familia, se puede influir a través de compañeros de partido, como el alcalde Noguera, por ejemplo. En esos órganos se toman decisiones y se asumen responsabilidades legales sobre cuestiones previamente pactadas.

Més, como un Myotragus balearicus, ha embestido contra los filtradores de la información. Si Truyol carece de la sensibilidad democrática para excluirse de la participación en una institución donde su familia tenía intereses económicos, no más sensibilidad democrática ha demostrado Més al hacer de ella su portavoz municipal. ¿Acaso desconocía Més los negocios familiares? ¿Acaso no previeron, como el dicho de la polla y la olla, la discordancia entre negocios y política? ¿Acaso no tenía la opción de incluir a tan aguerrida militante en las listas al Consell y al Parlament? Més ha quedado señalado como responsable. Las reacciones airadas de Truyol y el partido nacionalista son la mejor prueba de que están sangrando por la herida.