Según la ONU, Gaza es un cementerio de niños. Lo aseguró la organización en un comunicado hace a finales de octubre, cuando habían fallecido alrededor de 3.000 menores como consecuencia de los bombardeos de Israel en respuesta a los mortíferos ataques de Hamás del 7 de octubre. A día de hoy, según Save the Children, la insoportable cifra de niños muertos es el doble: 6.000. La misma ONU asegura el 70% de las víctimas son niños y mujeres.

El balance total es de más de 17.170 palestinos fallecidos, afirma el Ministerio de Salud de Gaza. Por su parte, el ataque de Hamás, milicia terrorista muy presumiblemente apoyada por Irán, mató a 1.200 personas ese abominable día de octubre, según cifras de Israel.

Todas las guerras son crueles, pero parece que esta está llamada a batir un nuevo récord de encarnizamiento contra la población civil. Se supone que las leyes internacionales protegen a los civiles y a las infraestructuras básicas en las que se suelen resguardar de las bombas, como escuelas y hospitales. Queda evidenciado que la crueldad entre ambas partes no hace excepciones. ¿Dónde está la comunidad internacional para poner freno a la masacre? ¿Es suficiente con una resolución no vinculante de la Asamblea General de la ONU en la que se pide el alto el fuego a ambas partes?

Para los que contemplamos el drama, la situación es tremendamente dolorosa y confusa. Hamás dice que Israel es un estado genocida. Israel dice que es Hamás quien usa a la población como escudo. De ahí no se sale, mientras la mayoría seguimos viviendo paralizados. El bloqueo emocional que sentimos quizás provenga de que es insoportable mirar a esos niños gazatíes, que nos recuerdan a nuestros hijos, hermanos pequeños, sobrinos o nietos. O que es demasiado terrible imaginarse a los asistentes a aquel concierto en Israel huir del fuego de Hamás. Cuánto horror y cuánta muerte. Se suponía que lo vivido durante los últimos años nos haría mejores. ¿Es la angustia, junto a la impotencia de saber que la vida de los civiles inocentes está en manos de líderes de actitud dicotómica, lo que nos lleva a no decir y a no hacer apenas nada?

La ONU, el Vaticano y las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria piden el cese inmediato del fuego. Estados Unidos, por primera vez en dos meses ha pedido a Israel que deje de atacar a la población civil de Gaza. Son conscientes de que, si Israel no cambia su estrategia para intentar acabar con Hamás, el número de civiles fallecidos seguirá creciendo dramáticamente. De no haber un cambio de actitud cada vez será más difícil interpretar cuánto ha habido de venganza y cuánto de objetivo militar.

Ya va siendo hora de que vivamos en un mundo en paz, en el que los intereses de los poderosos, las ansias de algunos por la riqueza o por los territorios no se pongan por delante de la voluntad de la inmensa mayoría de la humanidad, que quiere y exige vivir en paz. Lo que decimos sirve para Gaza, Cisjordania, Israel, la República Democrática del Congo, Ucrania… Para allí donde hay personas que mueren como consecuencia del empobrecimiento o viven en condiciones de esclavitud moderna. ¿Qué más da? La paz y el derecho a una vida digna deberían de estar siempre por delante del sufrimiento que unos pocos causan sobre un gran conjunto.

Por aportar otro dato significativo: un tercio de los periodistas asesinados en el mundo (45) en lo que llevamos de año han muerto en Gaza, según Reporteros Sin Fronteras. Se presume que son periodistas palestinos, porque, a día de hoy, Israel sigue vetando la entrada de los ojos de periodistas internacionales a Gaza, cuestión difícil de entender.