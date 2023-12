La India te da alas

Anantapur es una pequeña ciudad perteneciente al estado de Andhra Pradesh, al sur de la India. Es la sede de la Fundación Vicente Ferrer (FVF) y donde permanecimos por espacio de cinco días, un período de tiempo corto pero suficiente para conocer la huella que este hombre excepcional dejó en una de las regiones más pobres del planeta. Nada más llegar nos reciben con gran alegría Isabel y Alicia, que son las coordinadoras de la Fundación en Mallorca. Después de descargar nuestro equipaje nos acomodamos en unos apartamentos austeros, aunque limpios y suficientes.

Al día siguiente nos adentramos de lleno en algunos de los proyectos en los que trabaja la Fundación. El primero nos impacta especialmente; se trata de una cooperativa de mujeres que fabrican compresas en una pequeña población llamada Kalyandurg. Nirmala, nuestra guía, nos explica que en esa zona son muchas las mujeres que aún usan trapos inmundos, exponiéndose a infecciones vaginales y todo tipo de enfermedades. Observamos como esas mujeres trabajan y sonríen a la vez: primero mezclan los diferentes tipos de algodón, que colocan en un rudimentario molde de madera; después lo cubren con una capa de celulosa que cortan con mimo; finalmente cosen todo a mano hasta obtener la compresa, que distribuyen a un precio entre 4 y 5 veces inferior al de las compresas de marca o convencionales.

Pero esa incursión en el territorio de las emociones no había hecho más que empezar. El siguiente de los proyectos que visitamos fue una escuela ubicada en un pueblecito rural, Lingadeerlapalli, en el que las Cooperatives de Treball de les Illes Balears habían colaborado. El recibimiento fue impresionante; pocas veces había visto tanto amor en las miradas de las niñas y niños de la escuela, que nos agasajaron con flores y parlamentos. No vimos interés alguno, en esos gestos, sino únicamente gratitud: gratitud en las manos, en las miradas, en los corazones. Ésta es una de las grandes contradicciones de la India: son pobres pero aparentemente felices, capaces aún de celebrar la vida a raíz de cualquier pequeño detalle que mejore sus condiciones de subsistencia.

La última y tal vez más impactante de las experiencias sucedió después de asistir a la ceremonia de clausura del Rangoli que los artistas del proyecto Mata Ombres, coordinado por el infatigable Toni Torres, realizaron en una gran explanada y que contó con la asistencia de Anne Ferrer, la esposa de Vicente Ferrer y actual alma mater de la Fundación. Ya bien entrada la noche, llegamos hasta un recóndito lugar en el que nos esperaban para llevar a cabo una función de teatro. No conocíamos en absoluto la temática; con la ayuda de la intérprete de la FVF, nos percatamos de que estábamos asistiendo a la representación de uno de los muchos matrimonios concertados que se dan en la India. Por una parte estaba el maestro, que trata de convencer al padre de que su hija tenía que estudiar, que casarla precozmente con un hombre al que no amaba era un grave error. Pero en esas irrumpe el sacerdote, que encarna la tradición, y convence al padre de que lo mejor es que su hija se case, a fin de conseguir una buena dote que les permitirá salir de la miseria... Una vez finalizada la obra, los actores nos piden por favor que alguno de nosotros suba al escenario para dar nuestra opinión. Con voz firme y pausada, Laura, una de nuestras compañeras de viaje, explica, especialmente a las niñas que habían presenciado la obra, que lo que acaban de ver es una atrocidad. Que lo que deben de hacer es estudiar para ser personas de provecho, y que eso no es incompatible con que más adelante se casen, si así lo desean, con el hombre o la persona a quién aman.

Creo que se debería visitar la India al menos una vez en la vida. Es bueno para el corazón, remueve conciencias y te da alas, aliento para entender el mundo y creer que, pese a todo, la fe en la esperanza y el desarrollo es algo más que una sana utopía, además de una urgencia necesaria.