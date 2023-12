Costa (PP) contra Deudero (PP): entre pillos anda el juego

Es asistir a algo parecido a la disparatada película No me grites que no te veo, constatar cómo el vicepresidente del Gobierno balear, Antoni Costa (PP), apercibe al concejal de Cort, Antonio Deudero (PP), por haber llamado hija de puta, utilizando el eufemismo ayusista de «me gusta la fruta» a la concejala Neus Truyols. Peculiar que en el PP les dé por insultar con el apelativo hijo (a) de puta, con lo que la madre se ve concernida, sin atreverse a ser diáfanos, para lo cual se descuelgan con lo de las frutas. A eso se le llama ausencia de valentía, porque sarcasmo o fina ironía, ninguna. Deudero es políticamente un pobre hombre, de escasas o nulas luces. No da más de sí. Forma parte de la tropa sin galones reconocibles. Lo curioso es que el alcalde Martínez dijera que no se había insultado a nadie en el pleno del Ayuntamiento de Palma. «Quien tenga oídos para oir, que escuche; ojos para ver, que vea», afirman los Evangelios poniéndolo, ahí es nada, en la palabra de Jesús. Dejémoslo correr, que hay cuitas más importantes a las que atender. Y esas no son otras que las que martirizan a Costa, al que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, la misma que alabó en un tuit a Pablo Casado cuando arremetió contra Díaz Ayuso para, acto seguido, sin inmutarse, traicionarlo al verlo a los pies de los caballos, ha hecho un nuevo descosido sin quererlo, se supone. Gamarra, que viene de perder su condición de portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, asegura que «dice mucho» de Costa que «haya pedido disculpas» por haber fichado, conociendo perfectamente sus atencedentes de agresor sexual, a su amigo Juan Antonio Serra Ferrer para dirigir una empresa pública. Y tanto que dice de Costa, quien, con las sedicentes disculpas, enfatiza que no se le pasa por la cabeza presentar la dimisión, ni a la presidenta Marga Prohens reclamársela o destituirlo, más que por cualquier otro motivo de escasa monta para ella, porque no puede: Costa está de vicepresidente para controlar a Prohens y al convoluto de Campos, que no es cuestión de llamar la atención. Que Prohens diga que la contratación de Serra Ferrer no debería haberse producido es gratuito sarcasmo.

Los tiempos actuales no son los que permitieron en las etapas de Jaime Matas hacer y deshacer al PP a su antojo. Precisemos, no son los mismos en Menorca, donde el presidente del PP del Consell destituye a una de sus correligionarias por un asunto muy menor comparado con el de Costa. además de optar por gobernar en minoría prescindiendo de Vox a las primeras de cambio. Menorca siempre será Menorca: se abochornó cuando Juan Huget llegó a la presidencia del Consell de la mano de un tránsfuga socialista. No ha vuelto a acontecer. Tampoco son exactamente iguales en Mallorca, donde la ciudadanía no admite según qué actuaciones, como la del vicepresidente; sucede que Ibiza sí es otro mundo; ahí radica la clave del asunto: Antoni Costa coligió que nada iba a ocurrir por fichar a su amigo agresor sexual, que disponía de los mecanismos precisos para que el caso, de conocerse, se diluyera sin alboroto. Grave equivocación. La paga y la pagará, porque Costa es políticamente un cadáver. Su carrera está finiquitada. Para Prohens es rémora. Con dos dedos de frente Antoni Costa no añadiría a su ausencia de ética y estética el disparatado empecinamiento de mantenerse en el cargo. La dignidad ni se le supone, pero yéndose se haría un inmenso favor. Una alta funcionaria de su departamento, el de Economía y Hacienda, comentó, pesarosa, que se le ve deambular por los pasillos con la mirada extraviada, la de quien, en el fondo de su alma, se sabe perdido. No es para menos: fichar a un agresor sexual, sabiendo que lo es, en cualquier parte del mundo democrático es más que suficiente para hacer un raudo mutis por el foro. Salir de escena, que jamás se le vuelva a ver en cargo público. A Costa le cuesta aceptarlo. Su final, lamentable por su empecinamiento, ha sido debidamente sentenciado. Que así se escriba, y así se cumpla. Que siga en el Gobierno de Prohens, mero accidente temporal.