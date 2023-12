A voltes amb els mites

Ara que venen les festes nadalenques carregades de simbolisme, es fan més patents els mites que semblaven adormits. Sabem del bagatge de les societats que relaten llurs mites com a quelcom que les caracteritza, mites que són actualitzats contínuament, pel fet que caminen a mesura que avança la mateixa societat. Sense pretendre definir què és el mite, amb prou feines assequible, tan sols ens aproparem a ell dient que és un relat que posseeix caràcter literari en el qual es narra una història concreta mitjançant esdeveniments prodigiosos que són protagonitzats per éssers extraordinaris, figures poderoses i heroiques, que tanta falta ens fan avui en dia. Tant se val si tenen una base històrica o són pura ficció poètica, el quid és que formen part del nostre imaginari col·lectiu des que ens obliguen a repensar les qüestions fonamentals de l’existència i ens proporcionen un sentit simbòlic. Més enllà de qualsevol projecció, volguda o no, probablement la seva finalitat consisteix a ordenar la realitat de manera racional. Ens agradi o no, vivim en un món habitat pel mite. Malgrat que la seva presència ja no és visible com en els relats de societats arcaiques, no per a això deixa de ser menys real. Hi és entre nosaltres amb altres vestimentes mitjançant ideologies més o menys contemporànies que recorren els nostres anhels, nostàlgies, temors i esperances. Tal presència ens ajuda a diagnosticar —si és que sabem passar-hi el sedàs— els tumors que hi ha en les nostres comunitats. D’aquí que si transmeten alguna idea, aquesta té a veure amb un significat, el qual no és palès explícitament, sinó que ens ve donat de manera enigmàtica, a través d’imatges, símbols i altres. Quan Ulisses torna a casa, després de vint anys d’absència i es retroba amb la seva dona Penèlope, li diu que la cosa més preuada que pot gaudir un ésser humà és el seu món, el món que ha construït amb les seves mans i això ningú ens ho pot arrabassar. És clar, que per a descobrir que això és així, ha hagut d’anar fins als confins del món i més lluny, a l’Hades, per a tornar finalment al punt de partida, la llar. M’agrada citar i no em cansaré mai de fer-ho, al poeta txec Vladímir Holan quan descriu aquesta sensació de plenitud i de reviscolament com un ‘tornar a casa’, com quan la mare encén el foc en silenci, posa en silenci l’aigua a bullir, i agafa plàcidament de l’armari el molinet de cafè. Aquest agradable ensumar el cafè molt, talment un ritual, és l’emoció de sentir-te de nou a casa. Això em fa pensar en aquells esmorzars del diumenge, a casa, de xocolata desfeta amb nata muntada —la de veritat, no la d’ara, de ‘pot’—, acompanyada amb ensaïmades o croissants i que la mare ens ho havia preparat acuradament. Era el dia més esperat per a tots els meus germans i per a mi. Aixecar-te amb aquella olor de xocolata que desprenia la casa i posar-te a taula per a degustar tals delícies era, amb una paraula, meravellós. És probable, que allò que diem memòria col·lectiva és tan sols una multitud de memòries individuals, personals; mai són uniformes ni congruents. Cada percepció és diferent, depèn de cada persona. Tal com diu l’escriptor Gabriel Jasipovici, necessitem la memòria, però no l’hem de convertir en un fetitxe. Necessitem els memorials i els dies en record d’algunes històries, però no hem de pensar que ens resoldran els problemes. Tothom ha de negociar per si mateix entre l’Escil·la de l’oblit i el Caribdis del record.

Hem dit anteriorment que el mite és una narració, un contacontes que comunica i ensems ens obliga a repensar de nou les qüestions més fonamentals de l’existència, els perquès de tot plegat. Fou la Il·lustració que, de manera equivocada —com ha passat en tantes ocasions—, va voler fer fora el mite, que considerava totalment obsolet. Ens hem volgut desfer de tantes coses, però hem estat incapaços de substituir-les per altres. I això ens fa anar coixos. I avui sabem que, igualment que els rituals religiosos, les teories científiques, les obres d’art o els mateixos sistemes religiosos, configuren una esfera del món humà que és, ni més ni menys, una xarxa simbòlica en la qual la persona descansa. El mite ens remet d’alguna manera a un sentit, a una orientació, que ens protegeix de la realitat, construint un àmbit de seguretat al redós de l’univers simbòlic. Pretén substituir el caos i proporcionar-nos un ‘cosmos’ calculable, comprensible i fiable mitjançant la paraula. Si el caos és sine imagine, un món buit i desordenat, sense forma ni estructura, una descripció preestructural i prelingüística del cosmos, el llenguatge pressuposa la realitat distinta i diferenciada, perquè amb la paraula es crea el que no existeix i a la vegada l’organitza. El mite de l’heroi, per exemple, representa la humanitat que accedeix a la consciència d’haver descobert que hi ha quelcom de diví en ella. Precisament, la iconografia cristiana ens presenta una valuosa imatge, presa de concepcions paganes, com és la d’Hermes criòfor, una divinitat pastoral sovint representada amb una ovella a les espatlles i que probablement és una al·legoria de la humanitat. Els cristians agafaren aquest model en les seves representacions i la varen associar a la imatge de Jesús, com a Bon Pastor, tal com l’exposa el text evangèlic de Joan en el capítol deu. El mite s’ha convertit en l’ovella perduda que cal recuperar per a tornar-la a la cleda del significat. Si manca el contingut simbòlic, aleshores el mite resta defenestrat i és vist com a contrari a la veritat, ja que apareix com un producte de la fantasia que només serveix per a entretenir als infants. Un cop vaig demanar a uns adolescents que fessin una interpretació del famós diàleg de Petit Príncep i la guineu d’Antoine de Saint-Exupéry i un d’ells em va respondre, seriosament, que era impossible que un animal parlés la nostra llengua. Pensava que anava de broma, però no. Simplement, es va quedar amb la literalitat del text i no va saber aprofundir el sentit figuratiu. Sovint el significat es revesteix d’imatges, de símbols, dona voltes i més voltes fins que arriba al moll de l’os del seu significat més profund o, si més no, deixa oberta la porta a diverses interpretacions. Si realment som éssers de desig, aleshores significa que hi ha un afany ‘mimètic’, sense el qual no assimilaríem les llengües ni les cultures, ni es transmetria de generació en generació. Si estem en el temps d’Hermes, estem en el temps del llenguatge i alhora de la contradicció.