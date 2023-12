Avui, i des de l’any 1992, se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Les Nacions Unides varen instaurar aquesta commemoració anual amb l’objectiu de sensibilitzar l’opinió pública sobre la discapacitat i, sobretot, fer palesos els beneficis de la inclusió de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida política, social, acadèmica, econòmica i cultural.

Aprofitem, doncs, l’efemèride per donar visibilitat al col·lectiu de les persones amb discapacitat plantejant tres actuacions que consideram especialment rellevants:

Reivindicar els drets de les persones amb discapacitat; el dret a viure amb equitat i a ser visibles dins la societat, tal com prescriu la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per l’ONU el 2006 i ratificada a l’Estat espanyol l’abril del 2008.

Aquests drets es concreten, entre d’altres, a poder gaudir d’un model educatiu basat en la inclusió; un model que els ha de permetre tenir presència, participació i aprenentatge a les escoles i aules ordinàries sense discriminacions ni exclusions. També ha de permetre que puguin treballar, en igualtat d’oportunitats, en una feina digna, en un mercat laboral obert, inclusiu i accessible. En conseqüència, reivindicar el dret de tots els membres del col·lectiu de tenir l’oportunitat de dur a terme un projecte de vida autònoma i independent.

Lluitar per evitar i eliminar els actes de violència que pateixen tant les persones amb discapacitat com les seves famílies. Lluitar contra la discriminació o segregació a causa de la no acceptació de la diferència com un fet natural i inevitable. Què és això d’alumnes o persones especials que requereixen actuacions especials? Tots som especials i únics.

Lluitar per ampliar les oportunitats i les opcions per continuar els estudis després de l’ensenyament obligatori, per tenir un ventall més ampli de l’oferta formativa, que permeti accedir a llocs de treball i a una vida independent digna.

Lluitar per la identificació i eliminació de les barreres que dificulten i/o impedeixen l’accés i la participació en igualtat en els diferents contextos de la vida. Aquestes barreres poden ser socials, culturals, materials o actitudinals; la seva eliminació ha de permetre i facilitar l’accessibilitat tant física com cognitiva.

Reconèixer les capacitats i les fortaleses de totes i cadascuna de les persones amb discapacitat és la tercera actuació que voldria remarcar. Cal que deixem de fixar-nos en les limitacions i els dèficits per pensar i actuar a partir de les capacitats. No ho oblidem: tots aprenem i ens desenvolupam a partir del que fem, no a partir del que no ens deixen fer.

Reconèixer la necessitat de disposar de suports per poder incorporar-los com a membres de ple dret a tots els àmbits de la societat. Suports naturals i normalitzats disponibles en qualsevol espai o situació de la vida quotidiana de les persones.

Així doncs, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat hauria de servir per fer visibles les dificultats de les famílies davant de la segregació o exclusió dels fills amb discapacitat. Aquesta celebració ha de transmetre la necessitat de trencar amb els estereotips i les imatges errònies, per posar fi a les idees que impedeixen la inclusió a la comunitat en igualtat, respectant la diferència i la singularitat de cada persona. Ha de cercar maneres d’inspirar tota la població sobre els drets de les persones amb discapacitat; no és un problema o una situació d’un petit col·lectiu, sinó una responsabilitat i una lluita de tots, on unim forces amb un objectiu comú. Depèn de tots nosaltres que la celebració d’avui sigui un punt d’inflexió cap a la consecució d’aquests objectius.