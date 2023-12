Ajuntaments més enllà de l’asfalt

Els primers ajuntaments democràtics nasqueren de les urnes del 1979. De seguida s’afanyaren a asfaltar carrers i instal·lar serveis de clavegueram o abastiment d’aigua. Els consistoris sorgits de les eleccions de 2023 han de fer front, sobretot, al problema de rebre una allau de nouvinguts a la cerca d’un lloc de feina o d’un raig de sol. Les agendes dels regidors actuals tenen subratllades en vermell paraules com habitatge i integració. També assistència social. No importa si parlam de Calvià, Maria de la Salut o sa Pobla. Així ho manifestaren els seus batles respectius Joan Antoni Amengual, Jaume Ferriol i Biel Ferragut. Ho expressaren durant un acte celebrat al Club Diario de Mallorca amb motiu de l’entrega dels guardons Poble de l’Any.

Aquesta setmana, la regidora de Palma Mercedes Celeste ha considerat un greuge comparatiu el cas de l’hamburgueseria Alaska, de la plaça del Mercat. Ho digué a la seu d’ARCA. L’Ajuntament ha permès que continuï oberta malgrat que la concessió per ocupar un espai públic caducà el 2008. L’impacte de la instal·lació sobre un cèntric espai urbà és una màcula. L’edifici i la terrassa són indignes d’un espai que pretén retre homenatge a Antoni Maura, el polític més important que ha donat Mallorca. El PP arribà a proposar que, donat el maltractament al qual es troba sotmesa l’escultura de Marià Benlliure, fos traslladada a l’avinguda que du el nom del cinc vegades president del Consell de Ministres. Paradoxalment, mentre l’Ajuntament es queixa de l’arraconament del polític conservador, autoritza la instal·lació d’uns cavallets i altres xibius que el fan invisible.

Els dos paràgrafs anteriors, inspirats per notícies de caràcter municipal d’aquesta mateixa setmana, volen posar l’accent en els dos plats de la balança que marquen l’acció dels ajuntaments: la necessitat i la qualitat. Cal resoldre els problemes quotidians, però després de quaranta-quatre anys de democràcia municipal, convendria donar una passa més enllà. Avançar cap a la serenor, la bellesa i la cultura.

També aquesta setmana, l’arquitecte en cap de l’Ajuntament de Barcelona, Maria Buhigas, ha explicat a La Vanguardia que «la firma d’autor de l’espai públic l’ha de posar l’Ajuntament». Afegia que «no tot pot tenir cabuda als disputats carrers d’una ciutat especialment densa… ha arribat el moment de recuperar la categoria dels elements que qualsevol carrer ha de tenir». Parlava de la capital catalana, però es podria referir a Palma i a molts municipis illencs. A tots aquells en els quals les terrasses passen olímpicament dels límits d’ocupació marcats o on les cases de massatges umplen les façanes de plàstics fúcsia. Als què recórrer les zones comunes suposa una carrera d’obstacles, alguns d’ells de titularitat municipal, però també amb molts altres que tan sols serveixen l’interès econòmic privat.

Ciutats i pobles han de solucionar els reptes de les necessitats essencials, però ha arribat l’hora de què donin una passa endavant. Per pacificar els carrers i places. Que els cotxes no siguin els reis de gairebé tot l’espai públic, sinó les persones. Que els vianants no hagin d’esquivar bicicletes i patinets circulant per les voravies. Han d’avançar per aconseguir urbs lliures de renous. Dels clàxons dels vehicles privats. Dels trepants que nou hores al dia i nou mesos a l’any castiguen l’oïda dels veïns. Dels que confonen la música amb soroll. Cal exigir viles netes en les quals tirar una llosca o un paper al carrer no sigui normal, sinó motiu de vergonya pels infractors. Sense pintades d’ignorants incívics. Sense fems deixats fora d’hora. Més verdes. Sobretot ara que les calorades estiuenques i primaverals ens duen a pelegrinar cap a les ombres. S’ha de treballar per tenir localitats més cultes. On l’accés a exposicions, teatres o concerts es consideri una prioritat enfront de la facilitat per beure una cervesa rere l’altra.

Al final del debat al Club del Diari de Mallorca, el batle de Calvià demanà tranquil·litat institucional. Té molta raó. Calma, debat i menys al·lusions a la fruita, com la del regidor de Palma Antoni Deudero. Menys crispació. Resoldre problemes, sí. Però també molta reflexió per donar passes vers el futur, cap una major qualitat de vida dels ciutadans.